V organizaciji družbe Slovenski državni gozdovi je danes po državi potekala četrta vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023. Akcije se je v bližini Renč na goriškem Krasu udeležil tudi Golob, ki je ob tem izrazil upanje, da bo škoda zaradi lanskega velikega požara na goriškem Krasu morda manjša, kot je izgledalo lani poleti.

Golob je izrazil zadovoljstvo nad začetkom prostovoljske akcije sadnje dreves. Prostovoljstvo je eden od načinov, kako lahko vsak med nami pomaga naravi, je poudaril. Verjame tudi, da bodo Kras vse leto obiskovali ljudje iz Slovenije in izkazali svojo skrb do narave in do gozdov.

Pomoč naravi je naša dolžnost

»Lani poleti po požaru je izgledalo grozno, zdaj, ko je pomlad in ko stvari že brstijo, pa je upanje, da bo škoda zaradi velikega požara morda manjša, kot je kazalo lani, in da si bo narava sama opomogla. Naša dolžnost je, da ji pri tem pomagamo in da tam, kjer je bilo opustošenje zaradi požara največje, poskušamo zasaditi nova semena in drevesa, da si bo Kras čim prej opomogel,« je v izjavi za medije poudaril premier. Napovedal je tudi, da bo Slovenija šla v nakup tehnike in letal za gašenje požarov, so naknadno sporočili iz urada predsednika vlade.

Akcija je danes potekala še na štirih lokacijah - na Kočevskem v bližini vasi Polom, nad Lovrencem na Pohorju, v Smrečju pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah - skupno pa so posadili približno 6000 sadik.

Sajenje med kamenjem

S potekom akcije je zadovoljen tudi glavni direktor Slovenskih državnih gozdov Marko Matjašič. Kot je dejal, so prostovoljci danes na petih lokacijah po državi posadili približno 6000 sadik in 24 kilogramov semen. Letošnje akcije se je skupaj udeležilo približno 600 prostovoljcev, od tega približno 200 na lokaciji na goriškem Krasu, kjer je drevesa sadil premier Golob.

»Zelo smo bili veseli, da si je predsednik vlade vzel čas in z nami sadil ter s tem dal pomen obnovi gozdov,« je poudaril Matjašič. Ob tem je izpostavil, da so razmere za obnovo gozda na Krasu zelo težke, »tako rekoč sadimo med kamenjem in z vsakim uspehom na dolgi rok smo zadovoljni«.

Matjašič je izrazil tudi zadovoljstvo, da so se akcije udeležile tako rekoč vse generacije. Med prostovoljci je bilo veliko osnovnošolcev in predstavnikov različnih društev, kot so taborniki, skavti, na pomoč je priskočil tudi Zavod za gozdove, je navedel.

»Namen teh akcij je ozaveščanje prebivalcev o pomenu obnove gozda. Na dolgi rok si vsi želimo kakovosten gozd in naš namen je, da akcijo vsako leto ponovimo,« je še dejal Matjašič.