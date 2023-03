Novi predsednik je napovedal nadaljnjo podporo turističnim društvom. "Ena od današnjih vrednot v turizmu je tudi stik z avtohtonostjo in z ljudmi, kar lahko najboljše ponudijo prav turistična društva. Seveda jih bo treba izobraževati, jim pomagati, da se regijsko organizirajo, in jim nuditi tudi finančno podporo, da bodo lahko svoje produkte nadgradili v produkte za prihodnost. Treba jim bo pomagati, da te produkte ustrezno predstavijo širši javnosti in da vzgajajo podmladek," je dejal.

Poudaril je, da je tako dobro razvita društvena dejavnost v turizmu, kot je v Sloveniji, lahko močna konkurenčna prednost, da pa ni še celostno vključena v turistično shemo.

Turistična zveza si bo tudi v prihodnjih štirih letih prizadevala ostati vodilna prostovoljska organizacija na področju turizma v Sloveniji, v sodelovanju z drugimi deležniki v turizmu in gospodarstvu pa bo svoje sile še naprej usmerjala v uresničevanje in nadgradnji trajnostne strategije slovenskega turizma, je napovedal.

Turizem se po epidemiji vrača v drugačni, nadgrajeni obliki, kjer narava in aktivnosti v njej ob lokalni, avtentični izkušnji pripomorejo tudi k osebni skrbi za preventivo zdravja, meni. »Ne le termalne vode, temveč vse vode in predvsem gozdni prostor in pozitivni vplivi na domače in tuje obiskovalce so sedanje in v bodoče najbolj zaželene mikro destinacije obiska. Vse to bo treba izpeljati v sozvočju z interesi varovanja narave, lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in potreb za razvoj turizma,« je dejal.

Skupščina TZS je v petek izvolila tudi pet podpredsednikov ter 16 članov upravnega odbora zveze. Volili so tudi predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika in člane disciplinskega razsodišča ter predsednika in člane mladinskega odbora.