Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah malo pod 0 stopinj Celzija. V nedeljo bo zjutraj precej jasno z nekaj megle po nižinah. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne bodo ponekod na zahodu že rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile in zajele vso Slovenijo ter do ponedeljka zjutraj povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo severni veter. V torek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, marsikje bo možna slana.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta bo čez dan prešla Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Popoldne bo dež od severozahoda ponehal, najpozneje v notranjosti Hrvaške. V nedeljo bo sprva dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti večeru bo v severni Italiji in ob severnem Jadranu pričelo deževati.

Biovreme: V soboto popoldne bo vremenska obremenitev popustila in se v nedeljo popoldne spet okrepila. Zvečer in v noči na ponedeljek bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave, moteno bo tudi spanje.