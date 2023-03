V Ljubljani tradicionalno spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, ki poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, pripravljajo tudi letos. V času akcije načrtujejo številne aktivnosti, s katerimi želijo pokazali, da jim je mar za okolje, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).

Aktivnostim se bodo danes pridružili tudi zaposleni v mestni upravi Mola, ki bodo čistili na različnih lokacijah po Ljubljani.

V Mestni občini Maribor so aktivnosti za čistejše okolje začeli pred dobrim tednom z odprtjem razstave del hrvaškega umetnika Slavena Lunarja Kosanovića, ki ustvarja z recikliranimi materiali. V občini letos že peto leto poteka tudi čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb.

Osrednjo čistilno akcijo v tem sklopu so začeli v petek, nadaljujejo jo danes na območju vseh krajevnih skupnosti, mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci in gozda Stražun, 31. marca in 1. aprila pa nato še na območju vseh mestnih četrti. Ob petkih pobirajo odpadke iz okolja predvsem vrtčevski otroci in šolarji, danes pa vabijo vse ljudi in organizacije.

V Kranju so tradicionalno osrednjo čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran, v okviru katere vsako leto čistijo mesto in okolico, prav tako začeli v petek, nadaljujejo jo danes. V petek so v akciji sodelovali prijavljeni vrtci in šole, danes vsi ostali. »Namen akcije je na celotnem območju Mestne občine Kranj očistiti drobno nesnago, ki se je nabrala,« sta ob tem zapisali organizatorici, Zveza tabornikov občine Kranj in Mestna občina Kranj.

V Grosupljem čistilno akcijo z naslovom Očistimo Grosuplje 2023 načrtujejo danes, kot marsikje drugje pa bo organizirana na ravni krajevnih skupnosti. Danes bodo čistili tudi v Kočevju. V primeru slabega vremena bo akcija 1. aprila.

Čistilne akcije za danes med drugim načrtujejo še v občinah Borovnica, Cerklje na Gorenjskem in Majšperk.

V občini Rogaška Slatina čistilno akcijo načrtujejo za 1. april, prav tako v občini Dobrova-Polhov Gradec.

Akcije so povezane tudi z mednarodnim dnevom gozdov ter svetovnima dnevoma voda in Zemlje. Mednarodni dan gozdov smo obeležili v torek, svetovni dan voda v sredo, svetovni dan Zemlje pa bo 22. aprila.