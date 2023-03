Kritika: Ne slišati ne uslišati

Čisto na začetku vidimo, zdaj z zvokom, zdaj brez in v upočasnjenem posnetku, družinski prizor, v katerem pobesnela mlada ženska, Margaret (igra jo izvrstna Stéphanie Blanchoud), vsa krvava z vso močjo tolče naokoli, medtem ko jo družinski člani skušajo ujeti, obvladati. V nekem trenutku se prebije do mame (Valeria Bruni Tedeschi) in ji prisoli zaušnico, zaradi katere ta omahne in z glavo udari ob rob klavirja.