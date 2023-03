Kako smo vzljubili vojno in bombe

Pred dnevi sem prejel zanimiv klic prijatelja iz Washingtona. Dalo bi se ga strniti v eno vprašanje. Je res, da Slovenci ne marate Američanov in da ne marate ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega? Skoraj sem padel s stola in več kot to, da to ni res, nisem spravil skupaj. Sledil je nujen dodatek. Slovenci moramo zaradi svoje izkušnje imeti radi vsakega, ki se bojuje proti agresorju in zemeljskemu predatorju.