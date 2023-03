Vikend spored preostalih reprezentančnih kvalifikacijskih tekem za uvrstitev na evropsko prvenstvo v Nemčiji 2024 ni posebej spektakularen, vključno s tekmo Slovenije in San Marina. Ni vonjati kakega presenečenja, a tekma, na kateri bi se vseeno lahko zgodilo kaj v prid nefavorita, se vendarle zdi Izrael – Kosovo, kjer je, če ne drugega, pričakovati večje število golov oziroma vsaj gola v obeh mrežah, za kar je na voljo spodobno visoka stavniška kvota 1,90. Odkar so Kosovci v igri, kažejo razumljivo vnemo, prav tako tudi zadevajo, medtem ko bi favorizirani Izrael itak moral zadeti.

Regionalno zanimiva bo tekma Hrvaške in Walesa, za katerega ne igra več Gareth Bale, a je prav zato Valižane pričakovati otoško motivirane, torej trde in borbene, medtem ko je pri Hrvaški malodane standard, da je na začetnih tekmah krčevita in ne povsem razigrana. Zato ni pričakovati pretirano veliko golov, da podobno pričakujejo tudi stavniški ponudniki, pa priča 1,66 nizka kvota na stavo, da bo skupno padlo manj od 2,5 gola. Tudi dež se pričakuje.

Najatraktivnejša tekma bi znalo biti soočenje med docela spremenjeno Španijo in gostujočo Norveško, domnevno brez Haalanda v napadu. Izraziti eksperimenti se Španiji praviloma niso nikdar obrestovali in pričakovati je, da bodo imeli z zagnanimi in pregovorno trdokostimi gosti težave. Prav tako je pričakovati gole na obeh straneh, za kar stavnica ponuja spodobnih 2,15, privlačen pomnožek s 4,60 pa obeta tudi remi.

In še tekma med Slovaško in Bosno in Hercegovino, v katero se ekipi podajata z različnih izhodišč. Slovaki so na prvi tekmi remizirali z Luksemburgom, medtem ko je BiH razmeroma suvereno odpravila Islandijo s 3:0. Obe ekipi sta delno prenovljeni, a se zdi, da Bosanci bolj vedo, kaj hočejo, zato vsaj 1,55 visok dvojni znak na njih.