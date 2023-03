Na prvih štirih tekmah osmine finala v minulem vikendu (Krim – Rapid 29:24, Brest – Esbjerg 25:28, Budućnost – Ferencvaroš 24:28, Storhamar – Odense 22:30) so bile Slovenke edine, ki so zmagale na domačem igrišču. Za razliko od nekaterih tekem v skupinskem delu, ki so jih izgubile po velikih padcih v drugih polčasih, so proti Rapidu igrale po obratnem »receptu«: po dvakratnem zaostanku za pet golov v prvem polčasu (4:9, 5:10) so v nadaljevanju vstale od mrtvih in si po fantastični igri tik pred koncem priigrale rekordnih šest golov prednosti (28:22). Z vrhunsko obrambo so poskrbele, da so Romunke, ki so v skupinskem delu v povprečju dosegale skoraj 32 golov na tekmo (na nobeni manj kot 27), v Stožicah obstale na rekordno nizki številki – le 24.

»Igra v drugem polčasu tekme v Stožicah je recept za zelo težak povratni dvoboj v Bukarešti. To, da smo sicer zelo napadalno usmerjene gostje spustili samo na 24 golov, me navdaja z velikim optimizmom. Poleg tega zdaj Rapid poznamo še precej bolje kot pred tekmo, a sočasno tudi on nas in je imel teden dni časa, da se bolje pripravi. Verjamem, da lahko v določenih segmentih igre pokažemo še več kot v Ljubljani,« meni Krimov trener Dragan Adžić, ki je kljub uspehu proti Romunkam še vedno pod 50-odstotno uspešnostjo med evropsko elito, saj je sedemkrat zmagal in osemkrat izgubil. V razprodani dvorani Sala Polivalenta v Bukarešti, ki je bila zgrajena leta 1974 in katere zmogljivost je 5300 gledalcev, bo Črnogorčeva ekipa pod velikim pritiskom: »Tam nas čaka peklensko vzdušje Rapidovih sicer nogometnih navijačev (v Ljubljani jih je bilo le okoli sto, op. p.), a verjamem, da smo pripravljeni in da se bomo na igrišču ustrezno odzvali.«

Z 18 obrambami – eno izmed njih je evropska zveza EHF celo izbrala za najlepšo na vseh prvih štirih tekmah osmine finala – je v Krimovih vratih blestela 36-letna Brazilka Barbara Arenhart, ki je bila upravičeno izbrana tudi za igralko dvoboja. »Velik zaostanek v prvem polčasu nas ni zmedel in ustavil, v nobenem trenutku nismo obupale in se vdale. Vztrajale smo pri svoji igri in bile za to tudi nagrajene. Pot za napredovanje je ponovitev igre iz drugega polčasa, ki je bila vrhunska. Pet golov sicer ni velika in nedosegljiva prednost, vseeno pa je zelo pomembna za našo samozavest pred povratno tekmo. Nobena prednost ne daje nobenih zagotovil za napredovanje v četrtfinale. V Bukarešti nas čaka pekel, v katerem bomo morale biti zbrane od prve do zadnje sekunde,« se zaveda Barbara Arenhart, ki je po 15 tekmah s 155 obrambami druga najboljša vratarka v ligi prvakinj, pred njo je le Armelle Attingre, Francozinja v vratih Budućnosti (169).

Igralka Nina Žabjek, nekdanja kapetanka in steber Krimove obrambe, je znova poudarila, da je bila ključ do uspeha proti ekipi s kar 13 tujkami iz sedmih držav in novim trenerjem, Dancem Kimom Rasmussenom, prav igra v obrambi. »V prvem polčasu so nas tekmice sprva malce presenetile, vendar smo se hitro prilagodile na njihovo igro in jim vsilile našo. Rapid je na prejšnjih tekmah zelo veliko golov dosegel iz hitrih (pol)protinapadov, proti nam mu je to uspelo le dvakrat,« opozarja 25-letna Nina Žabjek. Za igranje v peklenskem vzdušju v Bukarešti pravi: »To so fantastični občutki. A moraš si predstavljati, da to niso nasprotnikovi navijači, ampak tvoji. Kljub bučnemu vzdušju je potrebno ohraniti mirnost, zbranost in pozitivno energijo na igrišču. V Romuniji se ne smemo ozirati na prednost petih golov iz Ljubljane in jo braniti, ampak moramo igrati na zmago.«