Zaradi prenove dirkališča v Lusailu se sezona prvič po letu 2006 ne bo začela v Katarju, ki pa bo preizkušnjo za SP 2023 vseeno gostil s predzadnjo dirko 19. novembra. V koledarju je nekaj sprememb: prvič po 13 letih ni več VN Aragonije, dirki na Madžarskem in Finskem sta še vedno na čakanju, prvič pa bosta motociklistično smetano gostila Indija in Kazahstan. A glavna novost (po vzorcu formule ena, ki ima v tej sezoni šest testnih) so sobotne sprinterske dirke, ki bodo dan pred »resno« vedno ob 15. uri in ki bodo imele polovico manj krogov kot nedeljske ob 14. uri. Mnogi dirkači so se pritoževali, da jih ni nihče ničesar vprašal o tem in da so lahko nevarne zaradi preutrujenost, a bodo pomembne, saj bodo prinašale dodatne točke. Dobilo jih bo prvih devet (zmagovalec 12, nato 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), vendar se ne bodo štele v statistiko zmag za SP, ampak za posebno točkovanje.

Do sprememb je prišlo tudi v ekipah, kajti le štiri od skupno enajstih so ostale v nespremenjeni zasedbi, iz karavane pa se je umaknil Suzuki. Branilec lanskega naslova svetovnega prvaka, 26-letni Italijan Francesco Bagnaia, ki je imel v ekipi Ducati Lenovo ob sebi Avstralca Jacka Millerja (letos bo vozil za KTM) in ki lani zaradi padcev ni končal kar petih dirk, je iz zasedbe Gresini Ducati dobil leto mlajšega rojaka Enea Bastianinija, ki je v letu 2022 presenetil s štirimi zmagami, osmimi stopničkami in skupnim tretjim mestom za SP.

Nove delodajalce sta si našla tudi lanska dirkača Suzukija: Španec Joan Mir, svetovni prvak v motoGP iz leta 2020 in tretji leto kasneje, bo vozil za Hondino tovarniško ekipo, njegov rojak Alex Rins (lani sedmi v SP in tretji 2020) pa je podpisal dveletno pogodbo z ekipo LCR Castrol Honda. Mir bo v ekipi skupaj z rojakom Marcom Marquezom, šestkratnim svetovnim prvakom v motoGP, ki je povsem okreval po vseh zdravstvenih težavah in ki je med še aktivnimi dirkači rekorder z 59 zmagami na dirkah za SP v elitnem razredu, skupno pa jih ima kar 85. Portugalec Miguel Oliviera, ki je v ljubezenski zvezi s svojo polsestro, bo letos vozil za Aprilio, Alex Marquez je zapustil Hondo in bo v ekipi Gresini Ducati nadomestil Bastianinija...

Skoraj polovica je Špancev

V motoGP bo nastopilo 22 dirkačev iz sedmih držav: največ jih prihaja iz Španije (10), sledijo ji Italija (6), Francija (2), Japonska, Južnoafriška republika, Avstralija in Portugalska (po 1). Aktualni prvak Bagnaia, ki je lani zmagal sedemkrat, je bil že v minuli sezoni zelo zadovoljen s svojim motorjem, letos pa je še bolj, kar so potrdila tudi testiranja v portugalskem Portimau, kjer bo uvodna dirka in kjer je celo izboljšal rekord dirkališča. »Model za leto 2023 je še boljši in hitrejši od dosedanjih, kar mi je super in zato sem tudi velik optimist. Med večtedenskimi testiranji smo garali in lahko ocenim, da mi je glede na moj slog vožnje še bolj pisan na kožo kot lanski. Kar se tiče sprinterskih dirk, bodo popestile dogajanje, a bodo zelo zahtevne in nepredvidljive,« meni Francesco Bagnaia.

Torinčana z vzdevkom Pecco (dobil ga je zaradi svoje starejše sestre Carole, ki imena Francesco v letih, ko se je učila govoriti, ni znala izgovoriti, ampak je rekla le Pecco)čaka peta sezona v motoGP, v katerem je doslej na 67 dirkah zmagal 11-krat. Lani je za vodilnim Francozom Fabiem Quartararojem zaostajal že za neverjetnih 91 točk (zmaga prinaša 25), a na koncu ga je prehitel za 17 in Ducatiju prinesel premierni naslov prvaka po letu 2007, ko je slavil Avstralec Casey Stoner.