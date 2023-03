Štiri kroge, za nekatere ekipe pet, pred koncem rednega dela košarkarske lige ABA odhaja Cedevita Olimpija na eno najtežjih gostovanj sezone. V Beogradu se bodo Ljubljančani jutri pomerili proti Partizanu, ki je v zadnjem obdobju v izjemni formi, navijačem pa je za tekmo z zmaji omogočil prost vstop v dvorano, zato se jih obeta blizu 20.000.

Vse od prihoda Željka Obradovića na klop Partizana je Cedevita Olimpija trn v njegovi peti. Ljubljančani so namreč dobili vse tri dozdajšnje dvoboje, v Stožicah po bržkone najboljši predstavi letošnje sezone. Tudi to je bil verjetno razlog, da se je vodstvo beograjskega kluba odločilo za prost vstop v dvorano, saj želijo prekiniti negativni niz proti slovenskemu klubu, hkrati pa ostati na vrhu lestvice, na kateri imajo zmago prednosti pred Crveno zvezdo. Prvo mesto v rednem delu je izjemnega pomena, saj moštvu, ki ga osvoji, omogoča prednost domačega igrišča tudi v morebitnem finalu. Olimpija si trenutno deli tretje mesto z Budućnostjo in je tri zmage pred FMP ter v prednosti, če bi bila z njim izenačena na lestvici, saj je na gostovanju zmagala za sedem, doma pa klonila za pet. Prva štiri mesta zagotavljajo prednost domačega parketa v četrtfinalu.

Olimpija je po zmagi proti Ciboni prejšnji vikend med tednom tesno klonila proti Brescii v evropskem pokalu, potem ko je v drugem polčasu pokazala povsem drugačen obraz kot v prvem. Po vsej verjetnosti trener Miro Alilović znova ne bo mogel računati na štirici Amarja Alibegovića in Eda Murića. Bliže povratku je kapetan moštva, ki bo morda stisnil zobe in priskočil na pomoč soigralcem. Alilović je od prevzema spremenil podobo ekipe, saj je ta vse bolj agresivna v obrambi, v napadu pa igra precej hitreje in stremi k čim večjemu številu protinapadov. To bo za nekdanjega pomočnika Jurice Golemce že četrta tekma v vlogi glavnega trenerja in vse bolj kaže, da bo ekipo vodil do konca sezone. »Partizan je eden glavnih favoritov za končno zmago v ligi ABA. Kaže izredno dobre predstave, tudi v evroligi, kjer je na poti, da pride v končnico, kar bi bila resnično velika stvar. Igra agresivno, predvsem pri obrambi na zunanjih igralcih, in je izredno samozavesten. Jasno je, da nas čaka izredno zahtevna tekma, na kateri pričakujem, da bomo igrali hitro, agresivno, disciplinirano in pametno. Predvsem si želim, da vsak posameznik iz sebe iztisne trenutni maksimum,« pravi Miro Alilović.

Ko je Olimpija lani na gostovanju v Beogradu presenetila Partizana, je Yogi Ferrell ob izključitvi mahal tamkajšnjim navijačem, kar jih je takrat sila razburilo. Američana tako zagotovo ne čaka lep sprejem. »Vemo, da bo atmosfera na tekmi izjemna, na kar smo pripravljeni. Partizan je odličen v napadu. Igra hitro, zato je na nas, da ustavimo njihovo tranzicijsko igro. Naredili bomo vse, da ukrademo zmago, za kar bomo potrebovali predvsem zvrhano mero energije,« sporoča Yogi Ferrell, ki kot po pravilu najbolje igra na najtežjih tekmah.

Liga ABA, 23. krog: Zadar – Igokea sinoči, danes ob 19. uri: Borac – MZT, ob 21. uri: S. centar – Budućnost, jutri ob 12. uri: Mega – Split, ob 17. uri: Mornar – C. zvezda, ob 19. uri: Partizan – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – FMP.