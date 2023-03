Zadnja, šestindvajseta tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske je dala odgovor le še na eno vprašanje. Najboljša Slovenka v letošnji zimi Ema Klinec je branila 57 točk naskoka pred Norvežanko Anne Odine Stroem za skupno tretje mesto.

Le še lepi spomini na Oberhof

Že pred zadnjo tekmo najboljših 30 skakalk v sezoni je bilo jasno, da slovenska reprezentanca ne bo enako uspešna kot v lanski sezoni. Varovanke Zorana Zupančiča so lani v Oberhofu sezono sklenile z zgodovinsko četverno zmago in z naslovom zmagovalk v pokalu narodov. Letos v Lahtiju so v finalu tudi nastopile štiri Slovenke, a Maja Vtič, Nika Križnar, Nika Prevc in Ema Klinecta hip niso članice ženskega svetovnega vrha. Tja spada le 24-letna Poljanka Ema Klinec, ki ima za seboj najboljšo sezono kariere. Devetkrat je skočila na oder za zmagovalke, kar sedemkrat je bila druga, po enkrat pa je stopila na najvišjo in najnižjo stopničko. Minuli konec tedna je postavila svetovni rekord za ženske in slavila v skupnem seštevku prestižne norveške turneje.

Ob odlični formi in lepi prednosti pred zadnjo tekmo bi morala biti potrditev tretjega mesta v skupnem seštevku zgolj formalnost, a je postala napeta drama. Slovenska šampionka je imela s četrtim mestom po prvi seriji vse v svojih rokah, nato pa je v finalu naredila napako in nazadovala na deseto mesto. Njena tekmica v boju za tretje mesto Stroemova je z osmega mesta napredovala do drugega. Končni izračun je pokazal tri točke prednosti v korist svetovne prvakinje iz Oberstdorfa 2021. Vse skupaj je zelo spominjalo na dogajanje na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju, kjer je slovenski as Žan Kranjec na zadnji tekmi prav tako z nekaj sreče ohranil lepo prednost v boju za tretje mesto v skupnem seštevku veleslalomske razvrstitve. »Za menoj je zelo uspešna in konstantna sezona. Zame so vrhunec zagotovo kolajna na svetovnem prvenstvu v Planici, turneja Raw Air in svetovni rekord. Vse skupaj je lep obet za naprej,« je črto pod sezono potegnila najboljša Slovenka, ki je z denarnimi nagradami zbrala skoraj 100.000 švicarskih frankov. »Zadovoljni smo lahko z drugim delom sezone po svetovnem prvenstvu. To je to za letos,« se je na hitro iz Finske oglasil glavni trener Zupančič.

Od povprečne smučarke do najboljše skakalke

Zadnja zmagovalka sezone je postala Japonka Juki Ito, ki je zgolj za 1,2 točke premagala Stroemovo in tako omogočila Emi Klinec lepo nagrado. Japonka je do zmage prišla z napadom s sedmega mesta po polovici tekme. Zadnji skok sezone je pripadel trikratni svetovni prvakinji iz Planice Katharini Althaus, ki pa se je morala zadovoljiti s tretjim mestom. Vse luči po koncu tekmovanja so bile usmerjene v Avstrijko Evo Pinkelnig. Štiriintridesetletna Avstrijka je profesionalno športno pot začela kot alpska smučarka. V svet smučarskih skokov je presedlala šele pri 24 letih in v svetovnem pokalu debitirala, ko je štela že 26 let. Deset let po svojem prvem skoku v karieri je v izteku skakalnice v Lahtiju dvignila veliki kristalni globus za naziv najboljše skakalke v sezoni. Bila je najbolj konstantna med vsemi in po šestkrat stopila na vsako izmed treh stopničk zmagovalnega odra. »Res sem vesela. Še poleti sem bila tako daleč od vrha, stopničke so bile zame misija nemogoče. Sedaj sem samo šestkrat zmagala, nimam besed,« je bila vzhičena izkušena Avstrijka, ki je v boju za veliki kristalni globus na vrhu zamenjala rojakinjo Marito Kramer.

