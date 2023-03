Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu so se v skupini H začele s pričakovanimi zmagami reprezentanc Danske, Severne Irske in Slovenije, ki so na tekmah s Finsko, San Marinom in Kazahstanom upravičile vlogo favoritinj. Med zmagovalkami se je najbolj namučila Slovenija. Varovanci Matjaža Keka so v prvem polčasu prikazali slabosti iz preteklosti, ko so navijačem pripravili številna razočaranja. Težava je bila v izbiri igralcev, saj je bilo na igrišču preveč delavcev in premalo umetnikov. Vezista Jon Gorenc Stanković in Adam Gnezda Čerin nista zmogla kreirati igre, da bi bila Slovenija nevarna tudi v napadu. V obrambi so bile luknje predvsem na desni, kjer je Petar Stojanović pozabljal na obrambne naloge, Žan Karničnik pa naivno izpadel iz igre ob golu Kazahstancev. Med odmorom selektor Matjaž Kek ni spreminjal sistema igre, ampak le figure na šahovnici. Stojanović se je iz zvezne vrste pomaknil na bok v obrambo, Karničnik pa se je preselil na nasprotno stran igrišča. Slovenija je zlomila tekmeca v drugem polčasu z dvigovanjem ritma. Dodano vrednost s potezo več in živahnostjo so prinesli rezervisti Miha Zajc, Sandi Lovrić in Žan Vipotnik, ki je postal največje odkritje tekme z golom, s katerim si je še dvignil ceno pred poletnim prestopnim rokom.

Vipotnik v formi, da bi zadel tudi s parkirišča

»Vesel sem, da je Vipotnik dokazal, da si je zaslužil vabilo v reprezentanco. Nisem ga vpoklical zato, ker je simpatičen in ker sem jaz iz Maribora. Čestitam mu za zadetek, vendar je tudi njemu nekdo podal,« je izpostavil Matjaž Kek. Vipotnik je trenutno v takšni formi, da bi gol dosegel tudi s strelom s parkirišča. Z mojstrovino, ko je zadel z levico iz prve, je veliko zanimanja vzbudil pri sosedih na Hrvaškem, saj je tudi na seznamu želja Dinama Zagreb, a bo cena verjetno večja od treh milijonov, kot so jo že pozimi postavili v Ljudskem vrtu. A junaki so bili tudi strelec izenačujočega gola David Brekalo, ki je odlično zamenjal poškodovanega Miho Blažiča, poveljnik obrambe Jaka Bijol in vratar Jan Oblak z obrambo v 91. minuti tekme. Zmaga Slovenije po preobratu je bila takšna, kot so jih običajno sposobne le velike ekipe z obilo znanja, taktične dovršenosti, značaja in samozavesti.

»Vse skupaj se je komaj začelo in ekipe si bodo med seboj obračunavale za točke. Neizbežno je, da bomo kdaj delovali slabo, tudi izgubili bomo, a ti fantje so pravi in komaj čakam naslednjo tekmo,« je izpostavil 61-letni Kek, ki ga jutri v Stožicah čaka tekma s San Marinom. »Naslednji nasprotnik je na papirju lažji, ne bom pa dovolil, da bi kogar koli podcenjevali. Samozavest s tekme s Kazahstanom se mora pretočiti na naslednje tekme,« je dodal Kek.

Danska z istim letalom kot Slovenija

Danska je s predstavo v skandinavskem derbiju proti Finski potrdila vlogo nosilke v skupini. Zmaga Dancev je bila precej težja, kot kaže izid 3:1, saj so tekmeca strli z goloma šele v zaključku tekme. Junak je postal 20-letni napadalec Rasmus Hojlund, ki je dosegel hat-trick. Preden je konec avgusta postal član italijanske Atalante za odškodnino 17 milijonov evrov, je lani spomladi pol sezone igral za Sturm iz Gradca (od Koebenhavna so ga Gradčani kupili za 1,8 milijona), kjer je dosegel 12 golov na 21 tekmah, s katerimi si je priigral prestop v serie A. Danci so imeli pred polnimi tribunami stadiona Parken v Koebenhavnu veliko premoč, kar kaže tudi statistika strelov 18:8 (10:2 v okvir gola). Jutri bodo pred novim izzivom, saj bodo tekmo s Kazahstanom v gosteh začeli komaj 63 ur po zahtevnem dvoboju s Finsko. Vmes jih je čakalo še 5000 kilometrov dolgo potovanje v Astano, kamor so odleteli z istim luksuznim letalom, s katerim se je Slovenija v noči s četrtek na petek vrnila na Brnik in ga uporablja tudi Real Madrid. Zmago Severne Irske na gostovanju v San Marinu je z dvema goloma zrežiral 27-letni napadalec Dion Charels, ki igra za angleškega tretjeligaša Bolton, in dvignil pričakovanja pred jutrišnjo tekmo s Finsko v Belfastu.

Izidi 1. kroga v skupini H: Kazahstan – Slovenija 1:2 (1:0, Samorodov 23; Brekalo 46, Vipotnik 78), Danska – Finska 3:1 (1:0, Hojlund 21, 72, 93; Antman 53), San Marino – Severna Irska 0:2 (0:1, Charles 24, 55); vrstni red: Danska, Severna Irska in Slovenija po 3, Kazahstan, Finska in San Marino po 0; pari drugega kroga, jutri ob 15. uri: Kazahstan – Danska, ob 18. uri: Slovenija – San Marino, ob 20.45: Severna Irska – Finska.

