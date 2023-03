Subvencioniran kmečki punt

Prestolnica ima že nekaj let tradicijo petkovih protestov. Dve leti so ob petkih po mestnih ulicah protestirali kolesarji. Že drugi petek zapored pa so včeraj ljubljanske mestne ulice zavzeli traktorji. Pred tednom dni so se po mestu vozili zaradi protesta proti gradnji kanala C0, včeraj kot del vseslovenskega kmečkega protesta. No, tudi v tem primeru so se po Ljubljani vozili bolj ali manj isti traktorji kot ob protestu proti kanalu C0.