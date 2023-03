»Neverjetno! Emmanuel Macron, republikanski monarh, bo izkazal dobrodošlico kralju Karlu III. v Versaillesu, medtem ko ljudje protestirajo na ulicah. Karel III. bi seveda moral odpovedati obisk.« To ne ravno dobrodošlico britanskemu monarhu je izrekla francoska poslanka Zelenih Sandrine Rousseau, ki najbrž ve, da britanski monarhi že zelo dolgo ne odločajo o obiskih, odpovedovanju obiskov in drugih pomembnih državnih zadevah. Na koncu je pritisk politikov, kot je ona, predvsem pa pritisk ulic v plamenih, ki traja že deset dni, prepričal predsednika Macrona, da je ne Karla III., ampak britanskega premierja Rishija Sunaka zaprosil za odlog kraljevega obiska, ta pa je prošnjo sprejel. Se je pa Macron, kot so sporočili iz Elizejske palače, v petek zjutraj po telefonu pogovarjal s kraljem in mu povedal, da bodo odloženi obisk »organizirali takoj, ko bo mogoče, da bo kralj deležen dobrodošlice, ki bo v skladu s prijateljskimi odnosi med državama«. Buckinghamska palača je sporočila, da so obisk odložili zaradi »položaja v Franciji«, britanska vlada pa je dodala, da so se, ko je Macron zaprosil za odlog obiska, vse strani sporazumele.

Idealen čas za obisk je pogorel zaradi protestov

Uradno je monarh res šef države, vendar le na papirju. Nad seboj ima pravega šefa, premierja, ki mu ukaže obiske v tujini in obiskovalce iz tujine v skladu s svojo presojo o njihovi koristnosti za Britanijo. Aktualni konservativni premier Sunak se je odločil poslati kralja v Francijo in Nemčijo, vodilni članici EU, da bi mu pomagal izboljšati zaradi brexitske polomije skrhane odnose z EU. Zaradi nedavnega sporazuma s Francijo o zajezitvi nezakonitega priseljevanja ljudi v čolnih s francoskih obal in »windsorskega okvira«, dogovora z EU o prilagoditvah severnoirskega protokola, najbolj kontroverznega dela brexitskega sporazuma, se je čas kraljevega obiska v Franciji zdel idealno izbran. Vendar je idealnost pogorela v nešteto požigih in protestih, tudi zelo nasilnih, v Parizu in drugod, ker so se Francozi po francosko uprli avtokratskemu zvišanju upokojitvene starosti z 62 let na 64. Macron je pravico odločanja o tem s predsedniškim dekretom odrekel spodnjemu domu francoskega parlamenta, ker bi ga ta zanesljivo zavrnil, in je o njem odločal le senat, ki ga je potrdil.

Ko privilegiji in bogastvo povzročajo alergijo

Dober trenutek (vsaj za Britanijo) za obisk v Franciji se je spremenil v zelo slabega, je ocenil v Parizu živeči britanski pisatelj Stephen Clarke, avtor zabavne knjige Elizabeta II: kraljica smeha. »V normalnih okoliščinah bi Francozi izrazili dobrodošlico britanskemu kralju. Vendar so v tem trenutku ljudje, ki protestirajo, alergični na vsako znamenje privilegiranosti in bogastva,« je ocenil Clarke. Teh »znamenj« bi bilo in bo zelo veliko, ko bodo obisk izpeljali v primernejših časih. Po programu odloženega obiska bi Karel III. in kraljeva spremljevalka Camilla obiskala Pariz, kjer bi ju zapeljali po Elizejskih poljanah in jima pripravili razkošen banket v Versaillesu, ki je večni simbol kraljevskega razkošja in razvrata pred francosko revolucijo. V Parizu, kjer so morali gasilci pogasiti več kot 900 požarov in kjer smetarji ne pobirajo smeti že od 6. marca, so proti protestnikom uporabili solzivec. Britanska gosta naj bi obiskala tudi Bordeaux, kjer je v četrtek zvečer zagorel vhod v mestno hišo. Morda so obisk odložili tudi zaradi stavke zaposlenih, ki skrbijo za razgrinjanje rdečih preprog in druge ceremonije, povezane z visokimi obiski iz tujine, katerih sindikat je sporočil, naj ne računajo nanje.

Bolj verjetno je, da so obisk odložili zaradi varnostnih razlogov, čeprav je francoski notranji minister Gerald Darmanin še v četrtek zvečer, ko so bile med protesti nekatere pariške soseske v plamenih, zatrjeval, da kraljeva varnost ne predstavlja nobenih težav, da bo zanj skrbelo 4000 za to izurjenih policistov in da bo Karel III. dobrodošel. Ne tokrat. Bo pa dobrodošlica toliko bolj zaželena v Nemčiji, kjer bosta Karel III. in Camilla od 29. do 31. marca.

*** Britanska kraljeva družina ima nemške korenine. Malo znano je, da je bil njen prvi jezik zelo dolgo nemščina in ne angleščina. Šele na začetku 19. stoletja je kraljeva družina začela uporabljati angleščino kot svoj prvi jezik.