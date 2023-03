Roglič v peti etapi v sprintu ugnal Remca Evenepoela

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec pete etape dirke kolesarske dirke po Kataloniji od Tortose do vrha na dolgem in strmem vzponu Lo Port (176,6 km). S tem je 33-letni Kisovčan povišal prednost v skupnem seštevku pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Svetovni prvak je bil v današnji etapi drugi.