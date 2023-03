Telekom Slovenije že dobri dve leti ponuja naročnikom storitev neo igre, ki omogoča pretočno igranje videoiger prek Telekomovega neo smartboxa ali na mobilnikih. Pretočno igranje videoiger je dokaj enostaven koncept. Namesto da bi kupili računalnik, ki bi bil sposoben poganjati videoigre, najamemo računalniško moč v nekem podatkovnem centru. Iz tega podatkovnega centra se nato igra prek internetne povezave predvaja na našem zaslonu. Da bi bila izkušnja kakovostna, moramo imeti dovolj velik prenos podatkov in majhno zakasnitev odzivnosti. Telekom storitev za neo smartbox zato tudi pogojuje z optično povezavo, medtem ko boste na mobilniku lahko shajali tudi s povezavo 5G ali zelo dobrim in zanesljivim wifi omrežjem (5GHz).

Naočniki imajo v paket vključen širok nabor iger, ki jih lahko igrajo brezplačno, a zgolj znotraj storitve neo igre. Ponudba obsega večinoma manj znane, slabše ocenjene ali starejše igre. V katalog vsak mesec dodajajo nove, se pa že zdaj najde tudi kak dragulj. Denimo igra igranja vlog (RPG) Kingdom Come: Deliverance. Potem so tu še akcijske pustolovščine Saints Row: The Third, Saints Row: IV in Saints Row Gat Out of Hell, pretepaška igra Guilty Gear Xrd revelator, kultna miselna pustolovščina Siberia 3, platformerja Trine 4 in Wonderboy The Dragon's Trap ter dirkaški dirki WRC 6 in WRC 7. Veliko je tudi lego iger. Poln katalog je dostopen na Telekomovi spletni strani.

Ponudba je zanimiva bolj ležernim igralcem oziroma tistim, ki želijo za nekaj časa zamotiti otroke. V ta namen je v uporabniške račune mogoče nastaviti tudi starostne omejitve, ki filtrirajo neprimerne igre. Kar zadeva uporabniško izkušnjo, pa smo imeli mešane vtise. Hvalimo zlasti hiter in enostaven zagon iger, brez dolgotrajnega povezovanja na strežnik. Nekatere igre so delovale povsem gladko, brez zakasnitve odzivnosti, in tudi vizualno so bile na velikem TV-zaslonu videti lepo. Denimo WRC 7. Pri nekaterih pa smo zaznali tudi dokaj veliko zamudo v odzivnosti, kar je zelo moteče. Pri strelski igri Homefront iz leta 2011 smo morali nastaviti kontrole za igralni plošček. Za igranje sicer priporočajo kontroler xbox, je pa žično mogoče povezati tudi playstationov dualshock4.

Naročnina na neo igre stane 8 evrov na mesec (96 evrov na leto) z enomesečnim brezplačnim poizkusnim obdobjem. Kdor se na storitev veže za 24 mesecev, dobi prvih šest mesecev brezplačno. Slednje preračunano v povprečje nanese 72 evrov na leto. Za primerjavo navedimo, da Nvidia za storitev geforce now računa približno 100 evrov na leto (dve polletni vezavi) in podpira veliko bogatejši nabor iger, ki pa jih mora uporabnik kupiti ločeno (steam ali epic), a jih lahko obdrži in igra na lastnem osebnem računalniku, tudi ko storitve ne uporablja več. Če vam je dovolj igranje le eno uro v kosu in čakanje v vrsti za zagon igre, Nvidia ponuja tudi brezplačni paket. Je pa tudi pri plačljivem paketu kar nekaj čakanja, da se stvar poveže in se igra zažene. Prekinjanje igre je pri geforce now zelo neprijetno. S tega vidika je uporabniška izkušnja pri neo igrah boljša, a vse se začne in konča pri katalogu in zakasnitvi. Pred kakršno koli mislijo o vezavi nujno vzemite mesec brezplačnega testiranja, da preverite odzivnost na vašem naslovu.