Fascinirani Mrvica

S štirimi milijoni prodanih albumov eden najuspešnejših hrvaških glasbenikov, pianist Maksim Mrvica, se je v sklopu svetovne turneje z nazivom The Collection, na kateri predstavlja tudi istoimenski album, ta teden ustavil v Zagrebu, kjer je imel dva koncerta. Prva na domačih tleh po kar štirih letih. Pred tem je med drugim razprodal koncerte v Sydneyju, Melbournu, Singapurju, Seulu, Šanghaju, Londonu in Parizu, a kot pravi, sta bila koncerta v Zagrebu zanj najpomembnejša. »Tu sem pred 18 leti začel graditi svojo kariero. To je moja publika, moji ljudje, ki me spremljajo od začetka,« je povedal Mrvica, ki ga po evropskem delu turneje maja čakajo še koncerti v ZDA in Kanadi. Pred turnejo je imel Mrvica zaradi pandemije covida-19 skoraj triletni premor od koncertov, kot pravi, pa ga vedno znova fascinira, kako različno se vedejo gledalci po svetu in kako različno atmosfero ustvarijo na njegovih koncertih. »Ugotovil sem, da je vse skupaj odvisno tudi od tega, kje nastopam. Kadar imamo koncerte v koncertnih dvoranah, imam občutek, kot da se gledalci zadržujejo pred kakšno reakcijo, kadar pa v športnih dvoranah, je vse skupaj precej bolj burno in bučno,« je dodal Mrvica, ki največji zvezdniški status uživa v Aziji – bil je denimo prvi tuji glasbenik, ki so mu po izbruhu koronavirusa dovolili nastopiti na Kitajskem.