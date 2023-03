Novi Asusov prenosnik ROG strix scar 18 (2023) je igričarska pošast. Pod pokrovom skriva Intelov core procesor 13. generacije i9-13980hx s 24 jedri in 32 nitmi. Za grafiko skrbi najboljša grafična kartica za igranje videoiger na prenosnikih ta trenutek nvidia geforce rtx 4090 (laptop). Obstaja sicer tudi model z nekoliko cenejšo rtx 4080 (laptop). Naša testna različica je imela še 32 GB delovnega spomina (DDR5 4800Mhz). Podpira do 64 GB. Ob tem smo imeli še 2 TB prostora za shranjevanje. Podpira do dvakrat 2 TB (PCIe 4.0 in raid 0). Zaslon IPS ima diagonalo 45,72 centimetra (18 palcev) z razmerjem stranic 16:10 ter ločljivostjo 2560x1600, 240-herčnim (Hz) osveževanjem slike ter 3 milisekundami odzivnosti, pokriva 100 odstotkov barvnega spektra DCI-P3, ima 500 kandel največje svetilnosti, podpira g-sync in dolby vision HDR. Obstaja tudi 16-palčna različica prenosnika z mini LED-zaslonom. Mikavno, a je že zaslon na 18-palčni različici izredno lep.

Malenkost manj razkošno, a vseeno dokaj zadovoljivo je prenosnik opremljen z vhodi. Na levi strani najdemo vhod USB-C (thunderbolt 4), še en USB-C vhod, vhod HDMI (2.1), vhod za slušalke z mikrofonom in vhod za polnilec. Na desni strani najdemo še dva USB-A vhoda. Baterija ima kapaciteto 90 vatnih ur (Wh). Postavitev vhodov ob stran ni naključje. Večino stranic, praktično ves hrbet prenosnika in spodnji del so namenjeni vnosu hladnega oziroma odvajanju vročega zraka od izjemno zahtevne strojne opreme. Postavitev pa pomeni, da bo lepa organizacija kablov na mizi malo večji izziv. To ni trivialno. Napravi sicer pravimo prenosnik, a ga boste prenašali kvečjemu iz sobe v sobo. Že samo adapter za polnilec tehta približno kilogram. Prenosnik pa dodatnih 3,1 kilograma. Potem so tu še dimenzije, ki so bile prevelike za naš nahrbtnik za prenosnike. Še največ k prenosnosti prispeva baterija. Presenečeno smo ugotovili, da zdrži nekaj več kot 5 ur predvajanja Netflixa v brskalniku (z izklopljenim zvokom). To verjetno doseže tudi z zelo učinkovitim pametnim oziroma samodejnim preklapljanjem med varčno integrirano grafično kartico in zmogljivo rtx 4090.

Veliko lučk in udobna tipkovnica

Estetsko je paket zelo všečen, če ste naklonjeni igričarski estetiki. Ta pomeni zelo veliko ambientalnih luči. Ob osvetljeni tipkovnici in očesu oziroma ROG-logotipu na hrbtu zaslona je naprava opremljena še s pasom osvetljave vzdolž sprednjega dela poda tipkovnice in vzdolž hrbtnih odvodov zraka. Luči svetijo v različnih barvnih kombinacijah in ritmih. Oboje je mogoče tudi prilagoditi svojemu okusu v priloženi aplikaciji armory crate. Samo ohišje je narejeno iz plastike, a je ta na otip prepričljiva. Nikakor cenena. Nismo pa povsem prepričani o njeni rahli transparentnosti. Ko smo prenosnik prvič odprli in ohišje okoli tipkovnice pogledali od strani, smo imeli občutek, da je strašno prašno. Šele nato smo opazili, da vidimo obrise notranjosti naprave.

Tipkovnica je krasna. Tipke so velike in udobne za pisanje. Med njimi je dovolj razmika, da do ponesrečenih pritiskov ne bo prihajalo rado. Ob ločeni številčnici je tipkovnica opremljena še z bližnjicami za uravnavanje glasnosti zvoka, prestavljanje med profili delovanja ventilatorjev, profili osvetljave in še nekaj drugimi.

Na kolena ga ne spravi niti Cyberpunk 2077

Ker gre za igričarski prenosnik, je glavno vprašanje, ali se odreže med igranjem iger? Se. In še kako. Cyberpunk 2077 slovi kot ena najzahtevnejših iger. Pri vseh nastavitvah, navitih do konca, in ločljivosti 2560x1600 je igra na najzahtevnejšem predelu nihala med 100 in 112 sličicami na sekundo (fps). Za primerjavo: videoigra na prenosnikih z izboljšano vstopno igričarsko grafično kartico prejšnje generacije rtx 3050ti na istem mestu ob osnovnih nastavitvah gara za 30 fps, pri najvišjih pa hlipa ob vsega 7 fps. Malenkost starejša igra, a vseeno grafično zelo zahtevna Horizon: Zero Dawn pri najvišjih nastavitvah teče elegantno pri okoli 120 fps. Nekaj težav smo imeli z Elden Ringom. Ta se nam ni in ni hotel zagnati pri polni ločljivosti. Ponujal je le 800x600. Očitno je šlo za težavo v komunikaciji programske opreme. Ko smo izklopili samodejno preklapljanje med grafičnimi karticami in ročno vključili rtx 4090, je igra stekla normalno. Prav tako kasneje ni bilo več treba ročno preklapljati. Pri najvišjih nastavitvah in ločljivosti 2560x1600 spet okoli 58 in 62 fps. Na tako velikem zaslonu pa je izkušnja potem še toliko boljša.

Ima pa vsa ta zmogljivost tudi ceno. Prvo o tisti, ki se ne meri v evrih. Prenosnik je med igranjem iger glasen. Ventilacija sicer nima nadležnega zvoka, je pa tako silovita, da spominja na zvočno kuliso opazovalnih točk v bližini slapov. Kljub zelo dobrim zvočnikom smo igre raje igrali s slušalkami z vklopljenim dušenjem hrupa. Vsekakor pa odsvetujemo igranje v družbi ljudi, ki počnejo kaj drugega, da vas ne bo kdo … *khm*. Če si prenosnik lahko privoščite, imate verjetno tudi za sobo, kjer ne boste motili bližnjih. Priporočena cena namreč znaša 4720 evrov. Auč! Vsekakor ne gre za kakega golfa. Niti za mercedesa. Sodi bolj v tisto kategorijo nakupov, ki jih ljudje ne opravijo z glavo.

*** Prenosnik je tako velik, da nam ga ni uspelo spraviti v naš nahrbtnik za prenosnike. Tudi s težo 3,1 kilograma je še najbolj prilagojen premikanju iz ene sobe v drugo.