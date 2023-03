Jasmin Stavros se bori za življenje

»Vse me boli. Nisem dobro,« je sporočil Jasmin Stavros, kralj zabave, ki že nekaj dni leži v zagrebški bolnišnici. Njegove zdravstvene težave so se s čirom na želodcu začele pred nekaj tedni. Težave so sicer uspešno odpravili v karlovški bolnišnici, a se je glasbenik po odpustu iz te bolnišnice še vedno počutil zelo slabo. Ker bolečine in splošna izčrpanost niso pojenjale, so Stavrosa prejšnji teden z reševalnim vozilom prepeljali v zagrebško bolnišnico, kjer so zdravniki nemudoma začeli preiskave. »Bil sem na vseh mogočih preiskavah. Utrujen sem, bolijo me roke, noge, ramena,« je za hrvaške medije minulo soboto povedal Stavros. Dva dni kasneje je ekipa zdravnikov 68-letnemu glasbeniku postavila diagnozo. »Na žalost je najhujše potrjeno. Imam kostnega raka, začenjam obsevanje. Zaupam zdravnikom, vem, da delajo najboljše zame, in prosim boga, da se te strašne bolečine končajo. Sploh ne vem, koliko protibolečinskih zdravil vzamem, nekatera pomagajo, druga ne, občutek imam, da je bolečina stalno prisotna. Ne morem spati, ker me boli hrbet, zaradi bolečin pa se tudi zavedam, da se je začel moj najtežji in največji boj v življenju,« je dejal v Splitu rojeni pevec, ki se je leta 2008 z ženo preselil na podeželje, kakšnih 40 kilometrov od Zagreba. V svojih intervjujih je večkrat poudaril, da se je tam povsem prerodil. Posvetil se je športu in zdravi prehrani ter celo obdeloval lasten vrt, prideloval zelenjavo in sadje. Za prihodnji mesec ima Stavros sicer že napovedane nastope, o tem, ali jih bo prestavil, pa še ne razmišlja.