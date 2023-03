Gwyneth Paltrow končala na sodišču

Upokojeni optometrist Terry Sanderson (76) obtožuje ameriško igralko Gwyneth Paltrow, da je pobegnila, potem ko ga je februarja 2016 nasilno udarila, ko je smučal na pobočju gore Flagstaff v Utahu. Sojenje se je začelo v začetku tedna, oba klicana na sodišče pa sta tja prišla »zamaskirana«. Paltrowova se je skrivala za velikimi sončnimi očali, pa čeprav je zunaj v tem času deževalo, prav tako je nosila dolg dežni plašč. Sanderson je svoj obraz skril za črno kirurško masko. Terry Sanderson trdi, da ga je igralka udarila s tako silo, da je imel »travmatično možgansko poškodbo, štiri zlomljena rebra, bolečino, trpljenje, izgubo užitka v življenju, čustveno stisko in iznakaženost«. Zahteva tudi 300.000 dolarjev odškodnine. Zanimivo je, da gre za spremenjeno tožbo v primerjavi s tisto iz februarja 2019. Sanderson je spremenil vrednost odškodnine s 3,1 milijona dolarjev na 300.000 dolarjev. V tožbi med drugim tudi piše, da mu ni pomagal niti učitelj smučanja, ki je igralko učil oziroma spremljal na smučišču, čeprav je videl, da je poškodovan. Prav tako Sanderson vztraja, da je smučarski učitelj, ki ga je kasneje tudi sam obtožil, da je povzročil nesrečo, »z lažnim poročilom želel zaščititi svojo stranko«. Na vprašanje, zakaj je tožbo vložil šele po treh letih, je povedal, da ima težave z odvetniki in da zaradi pretresa možganov ne more normalno delovati. Igralka pa upokojenemu zdravstvenemu delavcu, ki je specializiran za korekcijo vida, ni ostala dolžna, saj je pozneje tudi sama vložila protitožbo, v kateri je trdila, da je Sanderson dejansko na smučišču udaril njo.