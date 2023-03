Bregović naj bi bil namreč kar nekaj mesecev v vzporedni zvezi z dvema ženskama, pri čemer naj bi ena izvedela za drugo, ko sta se srečali v istem hotelu, pa je začelo leteti perje. »Nočem govoriti o tem, kakšno je njegovo zakonsko življenje. Dolga leta je v stabilni zvezi, a zanesljivo vam lahko povem, da sta se zaradi njega dve ženski med seboj stepli do krvi. Ko je ena izvedela za drugo, je nastal kaos. Kako je prišla do informacij, mi ni znano, sta se pa na očeh mnogih hotelskih gostov najprej zapletli v verbalni, nato pa še v fizični obračun, da ju je moralo naposled ločiti hotelsko osebje,« je Kurirju povedal neimenovani vir in tudi dodal, da je bil Bregović šokiran, ko je izvedel, kaj se je zgodilo in da sta izvedeli druga za drugo. »Nekaj časa sploh ni mogel dojeti, kaj se je zgodilo. Bregović ima v Parizu svojo nepremičnino, ljubimkama pa je plačeval hotela, seveda različna. Ko je videl, da je vrag odnesel šalo, se je umaknil iz obeh zgodb, saj si ni želel, da bi vse skupaj prišlo v javnost,« je še povedal vir.

Pri Kurirju so želeli dobiti tudi Bregovićev komentar vsega skupaj, a neuspešno. Je pa oče treh otrok, hčerk Une, Lule in Eme, že pred časom dejal, da je v svojem zakonu srečen.