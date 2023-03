Ne razumem nekaterih pametnih Slovencev, da si v današnjem času ne želijo imeti kanalizacije, nekateri si celo ne želijo imeti novodobne elektrike iz vetrnih elektrarn. Ali pa enostavno ne vedo, kaj si želijo in sploh ne razmišljajo s svojo glavo, pač pa trobijo v vedno isti rog, kot jim narekujejo. Smo proti, pa ne vemo točno, zakaj. Proti smo zato, ker nam je nekdo rekel, da moramo biti proti. To, da 5000 gospodinjstev odvaja vse fekalije direktno v našo ljubo zemljo, očitno nikogar ne moti. Moti jih sfrizirana trditev, da bo kakšna kapljica morda odtekla iz kanalizacije v podzemne vode. To, da se sedaj pretaka in dotaka vsako leto najmanj 2 milijona litrov fekalij direktno v podzemlje, kako je med sabo povezano, pa ne vemo natančno – to pa nikogar ne moti. Te logike žal res ne razumem, kot ne razumem, da imamo samo v Sloveniji tako neumne ptiče, da se zaganjajo v vetrnice samo v Sloveniji. Na protestih tudi vidim vedno ene in iste obraze. Zanima me, če Vili Kovačič razume, zakaj je proti kanalizaciji, ki odvzame iz podzemlja 2 milijona litrov fekalij, kot nisem nikoli razumela, zakaj je bil proti drugemu tiru in zakaj je vedno proti projektom, ki niso zrastli na Janševem zelniku. Ne razumem, zakaj nekateri ljudje bolj verjamejo zdraharjem, za katere smo v preteklosti že ugotovili, da niso konstruktivni, kot tistim, ki hočejo za vse nas narediti nekaj dobrega. Ne razumem, zakaj ne zaupajo strokovnjakom, ki smo jih zato izšolali, da bodo naredili prav, saj bodo navsezadnje zato tudi odgovarjali. Mislim, da ni razlog sama kanalizacija, elektrika ipd., pač pa je v tem primeru razlog sam župan Janković, ker je uspešen in ker je že velikokrat dokazal, da zna delati za Ljubljano in za Slovenijo in ker pove, da so partizani osvobodili Slovenijo. To pa žal mnogim ne gre v nos.

Gospoda Janšo sprašujem, zakaj tako zelo sovraži Zorana Jankovića. Če pogledam zgodovino: Jankovič je prevzel Mercator in vsi smo videli, kam se je v tistem času Mercator povzpel. Veseli smo bili, da je bil to naš paradni konj, ki je spet dobil svojo veljavo v širšem geografskem prostoru, No, pa ga je Janša takoj, ko je prišel na oblast, odstavil. Kam je potem šel razvoj Mercatorja, nam je vsem znano. Za desetino takratne cene so ga prodali hrvaškemu tajkunu. Ljubljančani so potem izvolili Jankovića za župana Ljubljane. Vlada pod takratno oblastjo Janeza Janša mu je takoj zmanjšala vire proračuna za 70 milijonov evrov! Zanima me, če bi se to zgodilo tudi v primeru, ko bi bil za župana izvoljen takratni protikandidat desnice? Pa je Ljubljana vseeno pod županovanjem g. Jankovića postala bleščeča prestolnica in še kako primerljiva z ostalimi evropskimi prestolnicami. G. Janša in vsi protestniki, ali se vam ne zdi prav, da je naše glavno mesto tako lepo?

Ljubljančani, sprašujem vas, če nam vsaj za en mandat posodite g. Jankovića, tudi naša Idrija bi ga potrebovala.

Marjeta Groff, Idrija