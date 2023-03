Po oceni Pokorna ni razlogov za skrb, saj da ta trenutek »"brez kakršnihkoli posebnih zadržkov in težav« izvajajo kardiološko in kardiokirurško obravnavo otrok, prav tako imajo na pediatrični kliniki zagotovljene pogoje za intenzivno zdravljenje.

V zdravljenju otrok s prirojenimi in pridobljenimi srčnimi napakami sodeluje kirurška ekipa z dvema kompetentnima otroškima srčnima kirurgoma, to sta Weiss in Šehić, je na današnji novinarski konferenci navedel strokovni direktor kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Ivan Kneževič. Trenutno so popolnoma sposobni oskrbeti več kot 90 odstotkov primerov otrok s prirojenimi srčnimi napakami.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je prebral odziv Weissa, ki je sicer bolniško odsoten in bo še približno dva tedna. Weiss je v odzivu med drugim navedel, da bi si želel nadaljevati sodelovanje z Gebauerjem, ki da mu je zagotovil, da njegova prekinitev sodelovanja z UKC Ljubljana ni nepreklicna. Jug je napovedal, da se bodo s češkim kirurgom še pogovorili. Sicer pa so že vstopili v stik z otroškim srčnim kirurgom Janezom Vodiškarjem in ga povabili k sodelovanju.

Za direktorja celjske bolnišnice imenovan Kovačić, za strokovnega direktorja pa Komadina

Člani sveta zavoda celjske bolnišnice so na današnji seji za direktorja bolnišnice soglasno imenovali Dragana Kovačića, ki je bil od novembra lani vršilec dolžnosti direktorja. Za strokovnega direktorja pa so imenovali prav tako dosedanjega vršilca dolžnosti Radka Komadino. K imenovanju direktorja mora zdaj dati soglasje še vlada.

Na razpis za prosto delovno mesto direktorja sta sicer prispeli dve pravilni in popolni vlogi, za strokovnega direktorja pa ena. Potem ko so vsi kandidati danes predstavili svoje programe, so člani sveta z glasovanjem izbrali direktorja in strokovnega direktorja.

Celjska bolnišnica je ostala brez vodstva s polnim mandatom novembra lani. Svet zavoda je takrat zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci razrešil direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja. Namesto Svetelška so kot vršilca dolžnosti direktorja takrat imenovali Kovačića, Vindišarja pa je kot vršilec dolžnosti nasledil Komadina.

Septembra je namreč prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz doma upokojencev. Med zdravljenjem je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele, ko so umrlega že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.