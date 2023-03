#intervju Cas Lachaert, vodja trga v podjetju Ikea Slovenija: Zaradi povpraševanja kupcev prodajajo džezve

Februarja sta minili dve leti, odkar je trgovina Ikea odprla vrata v ljubljanskem BTC. Vodja trga v podjetju Ikea Slovenija Cas Lachaert je priznal, da nikjer ni imel takšne izkušnje z odprtjem trgovine kot v naši prestolnici – potekalo je namreč v času proticovidnih ukrepov, ki so med drugim omejevali število kupcev v trgovinah. Zaradi vladnih ukrepov so smeli v svoje prostore hkrati spustiti do 700 kupcev, zato so si morali ti sprva rezervirati termin prek spleta in priti ob točno določeni uri. Lachaert je dejal, da ni bilo samo odprtje trgovine zaznamovano s covidom, temveč tudi sama gradnja ter iskanje in usposabljanje kadra.