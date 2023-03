Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je po današnji letni skupščini združenja za STA dejal, da so veliko razpravljali o povprečnini, ki je trenutno 700 evrov, po njihovih izračunih pa bi morala biti vsaj 773 evrov. Gre za 10-odstotno odstopanje je opozoril Smrdelj, zato morajo občine prerazporejati sredstva iz investicij v obvezne naloge, kot so šole, vrtci in domovi za ostarele.

Dodal je, da naraščanje stroškov dela in energije v teh zavodih narekuje tudi zvišanje njihove cene. Dve tretjini teh stroškov po Smrdeljevih besedah nosijo občine, del pa seveda starši. »Ostale rešitve niso rešitve, ker to pomeni, da zavode potiskamo v izgubo in sistem ni nastavljen tako, da je na zavodih izguba,« je namignil, kako rešitve tega vidijo na ministrstvih.

Predlagajo, da se upravne enote prenesejo v pristojnost občin

Precejšnjo polemiko so imeli po Smrdeljevih navedbah tudi o reorganizaciji upravnih enot. Glede tega sporočajo, da dokler ni resnega dogovora in pogovora z občinami, ki se jih to tiče, ne bi smel biti storjen noben korak. Smrdelj je kot pomembno področje v zvezi s tem izpostavil izdajo gradbenih dovoljenj, ki imajo neposreden vpliv na gospodarstvo. »Mislim, da bi centralističen pristop tukaj naredil veliko škodo,« je dejal.

Na združenju so namreč opravili razpravo in bodo predlagali, da naj se upravne enote prenesejo v pristojnost občin, in sicer na način, da so to skupne občinske uprave. Del pristojnosti, kot je izdaja osebnih izkaznic in potnih listov, bi ostala v pristojnosti države, vendar bi bile prenesene na skupne občinske uprave, medtem ko bi bila gradbena dovoljenja v izvirni pristojnosti občin. Takšno ureditev poznajo v Avstriji in okoliških državah, je dodal Smrdelj.

Katičeva napovedala spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju

Ob tem se je zahvalil državni sekretarki na ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo Andreji Katič, da si je vzela čas in z župani šla čez večletno finančno obdobje EU. Želja združenja je, da so postopki, vezani na kohezijska sredstva, čim enostavnejši in da se projekti lahko izvajajo brez pretirane birokracije, je povzel.

Katičeva je občine nadalje obvestila, da se predvideva sprememba zakona o skladnem regionalnem razvoju, kar je Smrdelj označil kot zanimivo. Z vidika občin je pomembno, da se razlike med regijami ne večajo. Spomnil je na velik interes združenja za ustanovitev pokrajin, saj gre za zelo pomemben razvojni instrument, tudi z vidika skladnega regionalnega razvoja.

Na skupščini so sicer izvolili še novo vodstvo. Mesto predsednika so člani znova zaupali Smrdelju. Kot so v združenju zapisali v sporočilu za javnost, se je Smrdelj zahvalil za izkazano zaupanje in zatrdil, da poslanstvo združenja ostaja biti glas manjših in šibkejših občin ter zavzemanje za njihovo finančno stabilnost.