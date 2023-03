V okviru operacije so zdravniki celotno očesno površino, torej roženico, dele beločnice in veznice, njegovega slepega levega očesa presadili v slepo desno oko, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Štiriurni poseg je izvedla ekipa pod vodstvom Micheleja Reibaldija, direktorja Univerzitetne očesne bolnišnice Molinette, in izkušeni kirurgi za bolezni mrežnice. Dva tedna po operaciji je pacient sposoben prepoznati ljudi in predmete ter se gibati brez pomoči.

Moški doma z območja Torina je zaradi nepopravljivih težav z mrežnico zadnjih 30 let izgubil vid na levem očesu, zadnjih deset let pa je bil zaradi redke kronične bolezni slep tudi na desno oko.

Po besedah zdravnikov je dejanska novost operacije ta, da so presaditev roženice razširili na celotno očesno površino, torej na vezivno tkivo in beločnico, ki imata ključno vlogo pri uspešni presaditvi. »Področje transplantacije je v zadnjih 20 letih bistveno napredovalo in Italija je vodilna v svetu,« je ob tem povedal Vincenzo Sarnicola, predsednik mednarodnega združenja za roženico in izvorne celice.