Celje – Ademar Leon, 2003

Največji preobrat v slovenskem športu se je gotovo zgodil v Celju, ko so domači rokometaši v osmini finala izločili španski Ademar Leon. Po prvi tekmi so pivovarji zaostajali za kar 13 golov, v Španiji je bilo 38:25 za Ademar Leon. 21. decembra, ob odprtju nove celjske športne dvorane, pa se je zgodil čudež in Celjani so zmagali za 13 golov, 34:21. V četrtfinale so se uvrstili, ker so v gosteh dosegli več golov. Pod taktirko Mira Požuna se je najbolj izkazal vratar Dejan Perić, Sergej Rutenka in Renato Vugrinec sta dosegla po devet golov, Edvard Kokšarov pet, Matjaž Brumen in Miladin Kozlina pa po štiri. Trener gostov Manuel Cadenas, ki je očitno podcenjeval domače, je bentil nad sodnikoma, ki pa sta veliko bolj strogo izključevala domače in več sedemmetrovk dosodila gostom, a je priznal, da je bil najboljši na igrišču Dejan Perić. Pozneje v sezoni so se celjski rokometaši sprehodili do konca, vse tekme do zmage v finalu so bile lažje od obeh z Ademar Leonom. Celjani so postali evropski in s tem pravzaprav tudi svetovni klubski prvaki, kar v modernih časih in ob skopih globalnih pokroviteljih ni več mogoče.