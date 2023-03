Popolni polom

Najbolj razvpiti člen interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema zagotavlja javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem plačilo vseh opravljenih zdravstvenih storitev ne glede na njihovo vrsto in količino. Po izjavah ministra za zdravje naj bi bil to stresni test, ki bo pokazal, koliko posamezen izvajalec največ zmore, ko mu ponudijo primeren korenček. Minister Bešič Loredan je julija lani napovedal, da se bodo čakalne vrste v letu dni skrajšale za polovico.