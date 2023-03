Strah pred tišino

Na eno od plaž iz otroštva sem se vrnil ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja. Acapulco sem obiskal na očetovo željo, saj mi je očital, da si ne vzamem časa, da bi spoznal njegovo najnovejšo osvojeno trdnjavo: sodnico državnega višjega sodišča v prestolnici, ki so jo spoznali že vsi moji sorojenci. Nad njo so bili navdušeni že zaradi dejstva, da ni bila spet natakarica ali frizerka. »Ta sodnica, čeprav je mlajša kot on, vsaj ni kot druge, ki bi lahko bile njegove vnukinje,« mi je olajšano komentirala tudi njegova starejša sestra.