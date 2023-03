Rusko-kitajski odnosi: Več kot zavezništvo brezmejnih partneric

Podobno kot prizma lomi svetlobo, vojna razklepa mednarodne odnose. Loči zaveznice in partnerice od sovražnic in nasprotnic, neuvrščenih in nevtralnih ter neizprosno preizkuša trdnosti zavezništev in partnerstev. Ko je Putin neposredno pred napadom na Ukrajino obiskal Kitajsko, je medsebojne odnose ocenil kot »več kot zaveznici«, Xi pa mu je v enako hiperbolični maniri odgovoril, da gre za odnos »brezmejnih partneric«. Kaj v resnici pomenijo meddržavni odnosi, ki so brezmejno partnerski in več kot zavezniški?