Zgodovinske športnice: Prvakinja s plakatov deških sob

Svetovni rekord Eme Klinec, slovenske smučarske skakalke, ki je nedavno poletela do 226 metrov, je oklican za zgodovinskega, obenem pa je pred tem Klinčeva kot prva ženska preletela mejo 200 metrov. Z rekordom je presenetila tudi poznavalce, ki so pred poleti v Vikersundu dekletom pripisovali možnosti poleteti kvečjemu okoli 200 metrov. A smučarski skoki so se tudi v tem primeru izkazali za vznemirljivo nenavadno disciplino, ki očitno spada med tiste, v katerih so razlike med moško in žensko konkurenco manjše kot v kaki drugi. Ali vsaj dajejo tak vtis.