Soproga je bila seveda nejevoljna, kaj nejevoljna, razburila se je, bila je neznansko jezna zaradi moževe pozabljivosti. Po »tihem tednu« se je želel soprog odkupiti ženi zaradi pozabljivosti in je vplačal dva loto listka. Enega mu je dala žena, potem ko je vpisala »svoje« številke, drugega pa je izpolnil njen mož, tako da je prepisal številke z ženinega loto listka. A ko se je vrnil domov, je dal soprogi le en listek, za drugega pa ji ni povedal, ker se mu poteza, da je vplačal dva enaka loto listka, ni zdela več tako posrečena. V ponedeljek je žena preverila rezultate loto žrebanja in presrečna ugotovila, da so bile izžrebane prav številke, ki jih je vpisovala že desetletja. Od sreče je kar kričala, ko je ugotovila, da je postala novopečena milijonarka. Dan pozneje ji je soprog previdno povedal, da je vplačal še en loto listek z enakimi številkami. Takrat je dolgoletna loto igralka, ki se ji je končno nasmehnila sreča, od razburjenja za trenutek izgubila zavest. Nekaj dni pozneje, ko se je gospa pomirila, soprog pa dojel, kaj se je zgodilo, sta v miru skovala načrt: hčerki bosta kupila hišo, sama pa se odpravljata na daljše potovanje, na katerem bosta odkrivala dele Avstralije, ki jih še nista videla, torej na povsem brezskrbne počitnice.