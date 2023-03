Tudi če ste ljubitelj športa in spremljate vse pomembnejše športne dogodke in tekme, vam zagotovo to ime ne pove nič, a gre za športnika, ki je bil daleč najbogatejši, saj njegovo premoženje ocenjujejo na neverjetnih 15 milijard evrov. Kdo, strela nebeška, je torej Gaj Apulej Dioklej?

To je bil atlet v starem Rimu, rodil se je namreč leta 104, in sicer na območju današnje Portugalske. Bil je znan voznik vprege in je v svoji karieri zaslužil skoraj 36 milijonov sestercev. Sesterci so bili v starem Rimu uporabljeni kot denar in so bili najvišji apoen v tem obdobju. Za lažjo predstavo je najbolje, če povemo, da je imel Dioklej kar 26 ton čistega zlata. Pa presenečenj še ni konec: Dioklej sploh ni bil najboljši voznik vpreg. Seveda ni bil slab, saj je zmagal na približno tretjini vseh tekem, na katerih je sodeloval, nikakor pa ni bil najboljši. Kar ga je ločilo od vseh drugih, je bilo dejstvo, da je bil izjemno priljubljen. Pa pravijo, da so PR, instagrami in podobne pogruntavščine izum sodobnosti.