Ogenj je zajel obmejno območje med regijama Aragonija in Valencija, zaradi česar so v četrtek in danes z domov evakuirali približno 1500 ljudi.

Prizadetih je bilo več kot deset krajev v provincah Castellon v Valenciji in Teruel v Aragoniji. Na nekaterih območjih je prišlo do izpadov električne energije, oblasti pa so danes zaprle vsaj tri ceste.

Predsednik regionalne vlade Valencije Ximo Puig je požar opisal kot uničujoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Površina uničenega gozda ustreza približno 1400 nogometnim igriščem.

Po podatkih meteorološke službe Aemet gašenje otežuje močan veter, nizka vlažnost in razmeroma visoke temperature, ki so presegle 20 stopinj.

Po navedbah oblasti je bilo danes v boj proti ognjenim zubljem napotenih približno 20 helikopterjev in letal za gašenje ter več deset gasilskih enot, vojaške enote za ukrepanje ob nesrečah, enote civilne zaščite in službe za ukrepanje ob nesrečah.

Lani so Španijo prizadeli najhujši gozdni požari, odkar te beleži Evropski informacijski sistem za gozdne požare (EFFIS). Glede na meritve evropskega sistema za opazovanje Zemlje Copernicus je bilo lani v 493 večjih požarih v državi uničenih dobrih 306.000 hektarjev površin, še poroča dpa.