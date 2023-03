Obisk Karla III. v Franciji prestavljen zaradi protestov

Obisk britanskega kralja Karla III. v Franciji, kjer so ga pričakovali to nedeljo, je bil zaradi protestov proti pokojninski reformi preložen, je danes sporočilo francosko predsedstvo. To bi bil prvi državniški obisk Karla III. v tujini v času njegove vladavine, ki pa je bil zadnje dni zaradi napovedanih novih protestov v državi vse bolj negotov.