Italijanka zaradi pokojnine mesece skrivala truplo matere

64-letna Italijanka naj bi v zaboju mesece skrivala truplo matere, da bi tako še naprej prejemala njeno pokojnino. Zadeva je prišla na dan, potem ko so policisti vdrli v stanovanje, saj so jih sosedje opozorili, da 64-letnice že več dni niso videli. Našli so jo mrtvo, našli pa so še truplo njene matere. Obe naj bi umrli naravne smrti. Policisti so v predmestju Milana našli mrtvo 64-letnico ter skoraj popolnoma mumificirano truplo njene 90-letne matere. Ženska je sosedom sicer zatrdila, da se je njena mati preselila dom upokojencev v Veroni, ki leži dobrih 150 kilometrov stran. Policisti niso našli nobenih podatkov o tem, da bi mati bivala v takšni ustanovi. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa smrt 90-letnice ni bila nikoli zabeležena, njena 64-letna hči, ki ni imela lastnega vira dohodka, pa je njeno pokojnino prejemala na skupen bančni račun.