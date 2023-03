Dvanajstletna Luise se v soboto, 11. marca, ni vrnila domov z obiska pri prijateljici, kjer je noč prej tudi prespala. Zaskrbljeni starši so poklicali policijo, po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali tudi gasilci, policija in vodniki reševalnih psov, so njeno truplo v gozdu v bližini njene domače vasi Freudenberg našli enkrat v nedeljo. Dan kasneje sta osumljenki, stari dvanajst in trinajst let, obenem pa žrtvini prijateljici, priznali, kaj sta storili. Zaradi mladoletnosti žrtve in storilk so pristojni o primeru redkobesedni, mediji pa s pomočjo neimenovanih virov blizu preiskave ugibajo, kaj je dekleti gnalo v tako grozljivo dejanje.

Osumljenki sta se Luisinim staršem zlagali, da se je deklica odpravila domov tri kilometre daleč, da ne vesta, kje je, ter da ju neznansko skrbi zanjo. Po najnovejših informacijah nemškega tednika Focus sta osumljenki umor načrtovali, saj naj bi ena od njiju po spletu celo iskala informacije o tem, kaj v nemškem kazenskem zakoniku piše o odgovornosti mladoletnikov za kazniva dejanja. Poročajo še, da sta Luiso zvabili v gozd, kjer sta jo najprej skušali zadušiti s plastično vrečko, ko to ni uspelo, pa sta jo jo začeli napadati s pilico za nohte. Starejša naj bi jo držala, mlajša zabadala. Kar 32-krat. Še živo sta jo prevalili v jarek ob kolesarski poti, kjer je izkrvavela do smrti.

Grožnje s smrtjo

Zakaj sta to storili, vsaj uradno ni znano. Nemški mediji, Spiegel, Bild, Deutsche Welle, vseeno pišejo o več različnih »motivih« - žrtev naj bi prek aplikacije TikTok zmerjala eno od osumljenk, ta pa jo je iz maščevanja ubila; po drugi različici je bil srž problema in prepira nek fant, po tretji, naj bi Luise eno od njiju zbadala zaradi teže, po četrti in najbolj verjetni, je bila žrtev že več mesecev tarča zmerljivk deklet, in ko je to zaupala učiteljici, sta se ji maščevali tako, da sta jo napadli in ubili. Osumljenki sta pod nadzorom urada za mladino, njuni družini sta se zaradi groženj s smrtjo preselili iz Freudenberga.

Ker sta mlajši od 14 let, dekleti ne bodo na sodišču preganjali zaradi umora, kar pa ne pomeni, da ne bosta za svoje dejanje odgovarjali na drug način. Najverjetneje bosta (dlje časa) zaprti v kakšni ustanovi, možno na zaprtem delu psihiatrije. Ena od njiju je trenutno v psihiatrični ustanovi za otroke in mladostnike. Koliko svobode bi imeli tam, bi bilo odvisno od njunega zdravja, morebitnih duševnih težav, osebnostnih lastnosti, zgodovine nasilnih dejanj ... Odvisno je tudi od tega, ali predstavljata nevarnost sebi in drugim. Novica, da kazenskega postopka ne bo, je nekatere povsem razbesnela, kakih 150 tisoč ljudi je podpisalo peticijo za spremembo zakona. A do tega skoraj gotovo ne bo prišlo.