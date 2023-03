Seje se je sicer udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ki je uvodoma pojasnila, da je vlada izdala več uredb, ki predstavljajo podlago za subvencijsko kampanjo, ki se začne z 31. marcem.

V tej luči je omenila uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023; uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Naturo 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027; novelo uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 ter novelo uredbe o pravilih pogojenosti.

Ministrstvo bo v prihodnjih dneh izdalo tudi pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Člani sveta so nato razpravljali o problematiki napadov zveri, seznanili so se s poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2021, na podlagi razprave glede masnih bilanc pa sklenili, da je treba pravilnik s tega področja izvajati v obliki, v kakršni je bil sprejet.

Nadalje je potekala razprava glede scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Člani sveta so se strinjali, da zmanjševanje emisij v okviru kmetijstva zahteva široko in poglobljeno razpravo, zato so sklenili, da se tematika uvrsti tudi na naslednjo sejo. Seznanili so se tudi z dokumentom, ki ga je ministrstvo pripravilo za utemeljitev ukrepov trajnostne živinoreje iz strateškega načrta kmetijske politike za obdobje 2023-2027.

Ob koncu so se dotaknili še pravilnika o registraciji in identifikaciji prašičev. Predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili namen in vsebino pravilnika ter povedali, da intenzivno pripravljajo odziv na pripombe, prejete v okviru javne razprave.