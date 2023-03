40-letni Singapurec Chew je bil deležen nenavadno intenzivnega zaslišanja tako s strani republikancev kot demokratov, ki se bojijo, da bi lahko Kitajska aplikacijo TikTok izkoristila za vohunjenje in zbiranje podatkov, opozarjali pa so tudi na njen domnevno nevaren vpliv na otroke.

Nekdanji bančnik, ki se je šolal na Harvardu, se je pred kongresom zagovarjal več kot pet ur. Oblasti v ZDA so TikToku postavile ultimat, da se mora ločiti od kitajskega lastnika ByteDance, sicer bo aplikacija v ZDA prepovedana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»ByteDance ni v lasti ali pod nadzorom kitajske vlade in je zasebno podjetje,« je v uvodnem govoru povedal Chew. »Menimo, da so potrebna jasna in pregledna pravila, ki veljajo na splošno in za vsa tehnološka podjetja - lastništvo ni bistvo reševanja teh vprašanj,« je dodal.

Direktor podjetja TikTok je poskušal prepričati ameriške kongresnike o varovanju podatkov s pomočjo načrta, imenovanega Projekt Teksas.

V skladu s tem načrtom bi bili podatki ameriških uporabnikov shranjeni na strežnikih v ZDA, dostop do njih pa bi bil omejen in nadzorovan, vendar večine kongresnikov s tem ni uspel prepričati.

Popolna prepoved TikToka bi sicer pomenila ukrep ameriške vlade, kakršnega doslej še ni bilo. S prepovedjo bi onemogočili dostop do aplikacije, ki je zlasti med mladimi izjemno popularna in ima v ZDA po zadnjih podatkih do 150 milijonov uporabnikov.

Podporniki TikToka in aktivisti za svobodo govora so po poročanju AFP četrtkovo zaslišanje pred kongresom kritizirali kot politični teater in se izrekli proti popolni prepovedi, medtem ko pri TikToku še vedno upajo, da bodo uspeli pomiriti ameriške oblasti.

Na Kitajskem pa so danes zavrnili obtožbe o tem, da bi bila zasebna podjetja prisiljena v posredovanje osebnih podatkov kitajskim državnim organom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Niti podjetja niti posamezniki iz drugih držav niso bili nikoli prisiljeni v posredovanje podatkov ali informacij,« je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva. Dodala je, da se to tudi v prihodnosti ne bo spremenilo.

»Ameriška administracija ni predložila nobenih dejanskih dokazov, da TikTok ogroža nacionalno varnost ZDA. Namesto tega se ponavljajo neutemeljene obtožbe, na podjetje pa se izvaja neprimeren pritisk,« je še dejala in pozvala ZDA, naj spoštujejo osnovna načela prostega trga in konkurence.

V Pekingu so ob tem opozorili tudi, da bi morebitna prisilna prodaja podjetja TikTok resno ogrozila zaupanje vlagateljev iz različnih držav, vključno s Kitajsko, v naložbe v ZDA.