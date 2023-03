Črnogorske oblasti so 31-letnega Kwona skupaj s še enim južnokorejskim državljanom aretirale na letališču v Podgorici, ko sta se s ponarejenimi dokumenti iz Kostarike želela vkrcati na let za Dubaj, je v četrtek sporočilo črnogorsko notranje ministrstvo in dodalo, da so kripto podjetnika prijeli na podlagi južnokorejskega naloga.

»Kwon Do-hyung in Han Chang-joon sta bila pridržana (...) zaradi kaznivega dejanja ponarejanja dokumentov,«je navedlo ministrstvo. Iz Podgorice so danes sporočili tudi, da so proti državljanoma Južne Koreje podali kazensko ovadbo.

Pri pregledu njune prtljage so našli tudi potne listine iz Belgije, ki so bile prav tako ponarejene, in Južne Koreje. Policija jima je zasegla tri prenosne računalnike in pet mobilnih telefonov. Južnokorejske oblasti so nalog za aretacijo Kwona izdale septembra lani, in sicer zaradi kaznivega dejanja »hudodelskega združevanja«. Konec leta so trdile, da se skriva v Srbiji.

»Južnokorejsko tožilstvo bo sprejelo ukrepe za vrnitev Kwona Do-hyunga v domovino. Delamo na postopku,« je po prijetju kripto podjetnika sporočila tiskovna predstavnica tožilstva v Seulu.

Njegovo podjetje je stalo za kovancema terraUSD in luna

Južna Koreja je članica večstranske evropske konvencije o izročitvi, ki olajšuje izročitev med državami članicami, njena podpisnica pa je tudi Črna gora, je v izjavi sporočilo južnokorejsko ministrstvo za pravosodje.

Kwon je soustanovitelj in izvršni direktor družbe s področja kriptovalut Terraform Labs, po propadu katere so ga skupaj s še petimi drugimi osebami maja 2022 v domovini obtožili goljufije in implozije digitalnih valut. Podjetje s sedežem v Singapurju je stalo za kripto kovancema terraUSD in luna. Oba kovanca sta v maju v nekaj dneh izgubila velik del svoje vrednosti, s čimer sta s trga kriptovalut izbrisala več deset milijard evrov vrednosti. Številni vlagatelji so zaradi tega izgubili življenjske prihranke.

Kmalu po prijetju so Kwona tudi v ZDA obtožili v osmih točkah obtožnice, vključno z goljufijami z vrednostnimi papirji, blagom, žično goljufijo oziroma finančno goljufijo, ki vključuje uporabo telekomunikacij ali informacijske tehnologije. Točke obtožnice so izrekli na podlagi tožbe, ki jo je pred mesecem dni vložila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, navaja AFP.