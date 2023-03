Beli volk?

Na območju Ribnice je nekdo našel kadavra dveh volkov. Policisti so opravili ogled na terenu in ugotovili, da sta bili živali ustreljeni. Sprožili so tudi nadaljnjo preiskavo in mrtva volkova odpeljali na Inštitut za patologijo, kjer bodo opravili obdukcijo. Zbirajo pa še ostale informacije v zvezi s kaznivim dejanjem nezakonitega ravnanja s prostoživečimi živalmi. Mi, ki smo obremenjeni s kriminalnimi zgodbami, pa smo takoj pomislili na izvrsten slovenski kriminalni roman Irene Svetek Beli volk, kjer ... No, ne bomo izdali. Če še niste, preberite sami. Gre za nadaljevanje prav tako fine knjige z naslovom Rdeča Kapica.

Marjanca

Marjanca smo včasih rekli igralnemu avtomatu, fliperju na žetone z nagnjenim igralnim poljem, po katerem smo potem z ročkami, ki smo jih sprožili z rokami, navzgor poganjali malo večjo kovinsko frnikolo. No, pa saj veste za kaj gre, kajne. No, tista kroglica se je, če si imel srečo, odbijala od ene do druge strani, od ene do druge ovire in skakala gor in dol, dokler ni nesrečno padla v luknjo na dnu igralnega polja. Nekako tako, v stilu marjance, je moralo izgledati prejšnjo soboto v Kranju. Najprej je voznik trčil v zadnji del avta pred seboj. Potem je hotel odpeljati, a ker je imel premalo prostora, je trčil v zadek tistega avta še enkrat. Potem pa spet malo nazaj, pa malo naprej in na koncu – hop – v roke policajem. Jasno, bil je kot večina tistih, ki so nabijali marjanco v lokalih cel večer. Malo pod gasom. Pa še brez izpita. Avto so mu seveda zasegli, ostali postopki ga še čakajo.

Za palačinke gre!

Iz zapora v ameriški zvezni državi Virginija sta pobegnila dva zapornika. Luknjo v zidu sta izkopala kar z zobno ščetko. Na tem mestu ne bomo ugibali, kakšne zidove imajo ameriški zapori ... Veliko bolj zanimivo je namreč, kaj je zapornika gnalo na prostost, da sta s ščetko tako vneto drgnila v zid, da je nastala dovolj velika luknja. Palačinke! Ja, namesto, da bi bežala urno, kot ju noge neso, sta zavila v bližnjo restavracijo in naročila sladke dobrote. Na tem mestu, spet, ne bomo ugibali, kakšno hrano sicer dobivajo ameriški zaporniki. Veliko bolj zanimivo je namreč, da so ju palačinke stale svobode. Gostje restavracije so namreč zapornika očitno prepoznali in poklicali može postave. Ti so ju prijeli in odpeljali nazaj v zapor. So morale biti pa res hudičevo dobre palačinke, kajne.

Streljanje v čast dojenčka

Zdaj, tega streljanja na porokah in drugih slavjih sicer vsi ne razumejo prav dobro, ampak, ok, kulturne razlike pač. Da pa prideš na slavje ob rojstvu otroka in streljaš kar z brzostrelko, je pa res malo preveč, se vam ne zdi. Prav to se je zgodilo v nekem zaselku blizu hrvaškega Slavonskega Broda. Štiri veseljake je oglobila policija, ker so razgrajali, eden od njih pa je z brzostrelko streljal v zrak. To pa še ni vse! Seveda so pri njem opravili še hišno preiskavo in našli pravo zakladnico orožja: pištolo crvena zastava, več kot pol kilograma eksploziva TNT, štiri mine M60 in štiri mine M62, pet ročnih bomb različnih tipov ter kakih 500 različnih nabojev. Aja, saj smo povedali, da je šlo za rojstvo otroka, kajne. Zdaj raje ne bi o tem, v kakšnem okolju bo odraščal, prav.

Kravji iztrebki spodnesli motorista

Začela se je motoristična sezona, ceste so spolzke in polne peska, motoristi pa še ne v pravi motoristični kondiciji. Zato previdno vsi – motoristi in ostali udeleženci v prometu! In krave. Ja, prav ste prebrali – krave. Krave so namreč zakrivile hudo prometno nesrečo na avstrijskem Koroškem. Ker so, pa oprostite neposrednosti, srale po cesti. Kmet je sicer pospravil za njimi, a očitno ne dovolj natančno, saj je neki motorist zapeljal direktno na kravji drek in padel po tleh. Sodišče je sicer odločilo, da sta kriva oba. Kmet, ki ni dovolj skrbno počistil kravjih iztrebkov, in motorist, ki ni bil dovolj previden na cesti, na kateri je lahko pričakoval tudi kravje dreke. No, naj bo to poučna zgodbica, da boste tudi vi bolj pazljivi na cestah. Saj veste, nikoli ne veš, za katerim ovinkom te pričaka sranje.