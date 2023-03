Kot so še sporočili z ministrstva, urnik prve seje delovnega telesa predvideva tudi široko razpravo udeleženk in udeležencev s pobudami, vprašanji in predlogi.

»Ob vzpostavitvi novega ministrstva smo se zavezali najširšemu dialogu z deležniki s področji našega dela. Razvoj storitev dolgotrajne oskrbe in oblikovanje zakonskih rešitev zanje terja aktivno povezovanje različnih strok, civilne družbe in uporabnikov storitev. Zato smo v telo, ki bo sooblikovalo ključne vsebine na področju dolgotrajne oskrbe, uspeli povezati najbolj aktivne organizacije iz kroga strokovne javnosti in civilne družbe v državi,« so ministrove besede pred začetkom dela skupine povzeli v vabilu. »Cilj vzpostavitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe ostaja dobrobit uporabnikov,« je še poudaril Maljevac.

V nabor partnerjev je ministrstvo med drugim umestilo Varuha človekovih pravic, Zagovornika načela enakosti, ministrstvi za zdravje in visoko šolstvo, urad za makroekonomske analize in razvoj, fakulteto za socialno delo, fakulteto za družbene vede, zdravstveno fakulteto, inštitut za socialno varstvo, Inštitut Antona Trstenjaka, sindikat zdravstva in socialnega varstva, sindikat upokojencev, zavod za zdravstveno zavarovanje in zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Člani posvetovalnega telesa bodo tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Skupnosti varstveno-delovnih centrov, Skupnosti organizacij za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo in Skupnost socialnih zavodov Slovenije, pa tudi različnih drugih organizacij, ki se ukvarjajo so področji dolgotrajne oskrbe.