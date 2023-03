Pomladanski Teden restavracij, ki poteka pod geslom Več okusa, manj ostankov!, bo trajal do 2. aprila. Po navedbah organizatorjev iz podjetja Vivi se jim je novo pridružilo sedem restavracij, katerih posebnost je kakovost, ki »nazorno kaže napredek slovenske kulinarike«.

Svoja vrata za udeležence Tedna restavracij pa bosta odprli tudi dve restavraciji z Michelinovo zvezdico, in sicer Strelec in Hiša Linhart.

Sodelujoče restavracije bodo svoje kulinarične zgodbe letos predstavile s posebnimi meniji po ceni 23 evrov. Boljše ocenjene restavracije pa lahko poleg navedene cene uveljavljajo tudi doplačilo za kakovost, so razložili organizatorji. V primeru, da imajo dva srčka, je doplačilo dva evra, za tri srčke ali več pa pet evrov.

Kot so še poudarili organizatorji, lahko v Tednu restavracij sodelujejo le najboljše ocenjene restavracije in gostilne po izboru kulinaričnega kritika Uroša Mencingerja in iskalnika najboljših slovenskih gostiln in restavracij Izbor okusov.

Namen Tedna restavracij je sicer promocija vrhunske slovenske kulinarike, v katerem najboljše slovenske restavracije in chefi ter chefinje spomladi in jeseni predstavijo svoje znanje v treh hodih po prijazni ceni. »S tem slovenski gostinci nagradijo svoje stalne goste za zvestobo in povabijo nove, da spoznajo vrhunsko kulinariko, ki ni vedno draga,« so še spomnili organizatorji.

Vse informacije o načinu rezervacije, sodelujočih restavracijah, razpoložljivih mestih in izboru menijev so dostopne na spletni strani Tedna restavracij, sprejemanje rezervacij pa se je začelo 13. marca.