Slovenija je naredila prvo domačo nalogo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. S predstavo na igrišču z umetno travo še zdaleč ni navdušila, na trenutke je tudi trpela, a je osvojila tri pomembne točke v Astani, kjer bodo imele težave tudi preostale reprezentance v skupini H. Varovanci selektorja Matjaža Keka so pokazali dva različna obraza, slabega v prvem in dobrega v drugem polčasu. Za Slovenijo se je tekma začela s poškodbo branilca Blažiča, ki ga je zamenjal Brekalo, za katerega je še v nedeljo kazalo, da zaradi poškodbe zapestja ne bo mogel igrati. Gostje so bili v prvem polčasu počasni, nenevarni in brez želje po uspehu, zato jim ob številnih izgubljenih žogah ni uspelo razviti igre. Zvezna vrsta ni narekovala ritma in vzpostavila prevlade ter je gostiteljem puščala veliko prostora, kar so izkoristili z golom za vodstvo z 1:0, potem ko je Samorodov v skoku ostal povsem sam sredi kazenskega prostora.

Debitant Žan Vipotnik dosegel gol ob prvem stiku z žogo

V drugem polčasu je Slovenija pokazala značaj in narekovala ritem. Krenila je odločno in že po dobri minuti igre izenačila iz akcije za v učbenike. Gnezda Čerin je bil podajalec z ostro žogo iz kota, po nebeškem skoku pa je zadel Brekalo. Rezervista Zajc in Lovrić sta prinesla živahnost, kombinatoriko in prevlado v zvezno vrsto. Plod takšne igre je bil zmagoviti zadetek, ko je akcijo izpeljal Stojanović, po njegovi podaji pa je iz prve z levico zadel 21-letni debitant Vipotnik. Veliki up Maribora, ki je še lani igral v drugi slovenski ligi, je dosegel gol ob prvem stiku z žogo. »Super, da sem zadel na debiju, a najpomembnejša je zmaga. Smo tudi trpeli, a v drugem polčasu smo nadzirali dogajanje in zasluženo zmagali. Vzdušje v reprezentanci je super, fantje so me lepo sprejeli, le zapeti sem moral,« je za Šport TV povedal Žan Vipotnik, vzorčni primer, kako je v nogometu mogoče uspeti s trdim delom in potrpežljivostjo, saj je udarni napadalec Maribora postal šele v drugem delu jesenskega dela sezone. Kazahstanci so v zaključku tekme lovili izenačenje, a je bil pri izbijanju žog zanesljiv poveljnik obrambe Bijol. Ob priložnosti v 91. minuti se je izkazal tudi kapetan Oblak, kar je bila sploh njegova edina obramba na tekmi.

Kek: Komplimenti igralcem, ki so prišli v igro

»Vesel sem, da smo naredili tri korake naprej v pričakovano težki tekmi. V določenih fazah nismo dobro izgledali, a smo znova pokazali značaj proti tekmecu, ki si zasluži spoštovanje. V prvem polčasu smo bili sicer slabi, potem pa dobra odločitev na klopi in dobra predstava tistih, ki so prišli v igro. Vedeli smo, v katero smer bi radi zapeljali tekmo, poškodba Blažiča je to sicer malce preprečila. V drugem polčasu smo prevladovali, razen treh, štirih minut na koncu. Komplimenti igralcem, ki so prišli v igro. To je pokazalo, da nimamo samo deset, enajst igralcev, ampak precej več,« je bil zadovoljen slovenski selektor Matjaž Kek. Slovenija bo v drugem krogu igrala v nedeljo ob 18. uri proti San Marinu v Stožicah, kjer bo zaradi poškodbe manjkal Blažič.

*** Ker gre za začetek kvalifikacij, je bilo tudi veliko emocij zaradi visokih pričakovanj v tem tekmovanju. To nam je v prvem polčasu odneslo zbranost v napačno stran, a smo dobro reagirali. O San Marinu sem začel razmišljati že na letalu na poti v Slovenijo. Upam, da bodo v nedeljo Stožice polne. Matjaž Kek, selektor Slovenije