Nepreslišano: Dr. Dušan Mramor, nekdanji finančni minister

Učinki najnovejše bančne krize v svetu bodo večji, kot si predstavljamo. Prepričan sem, da bodo centralne banke intervenirale, saj so se tega naučile v finančni krizi leta 2008. Takrat so intervenirale, ampak prepozno. Kar nekaj ključnih stvari je šlo v stečaj in sledil je efekt, ki se je odrazil tudi pri drugih bankah. Tudi takrat smo rekli, da to, kar se je začelo v ZDA z Lehman Brothers, ne bo imelo velikega vpliva na slovenske ali avstrijske banke in tako naprej. Očitno pa je 'spillover' (učinek prelivanja, op. a.) izjemno velik. Imamo tako globaliziran finančni sistem, da so ti učinki oziroma val veliko večji, kot se zdi na prvi vtis.