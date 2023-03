Razdeljevanje evropskega denarja po domače

Na direkciji za vode, ki jo vodi Neža Kodre, ter ministrstvu za naravne vire in prostor, ki ga vodi Uroš Brežan, so se znašli v hudi zagati. Evropska komisija jim je iz mehanizma za okrevanje in odpornost odobrila 335 milijonov evrov sredstev, a na direkciji in ministrstvu nikakor ne znajo pojasniti, po kakšnem ključu so jih razdelili med izbranih 34 občin.