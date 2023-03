Ves čas beremo o sanitarnem poseku, podirajo pa najlepša drevesa. V torek, 21. marca, so zopet ob cesti ležali sveže posekani bori, pred časom pa so na Golovcu posekali najlepše smreke. Dopuščam možnost, da se motim, a kot laiku mi je jasno, da sploh niso bila bolna. Še bolj sumljivo se mi je zdelo, da so jih tako hitro odpeljali; po navadi podrta ležijo lep čas, ne tako redko tudi do propada, da še za kurivo niso več.

Kakšen sanitarni posek pa je to, če na Golovcu ležijo številna podrta in stojijo suha drevesa, pa se jih sanitarni sekači ne lotijo? Lahko ugibam, da se je nekdo kakorkoli okoristil, tudi nematerialno, da je namreč povzročil tako prizadetost in nezadovoljstvo rekreativcem, in drugim ljubiteljem narave? Zlasti Ljubljančanom.

V Nemčiji imajo ogromen gozdni rezervat (4000 ha), pa nič ne sekajo, čeprav je lubadar uničil cele hektarje smrek. Ob polomljenih že rastejo mlada. Se mar ne bi mi znani posnemovalci zahodne pameti tudi po tem zgledovali? Mar ni prav ljubljanski gozdni otok (tudi tako ga je mogoče imenovati) najbolj primeren, da se (o)pusti pretiran gozdarski formalizem in se res le izjemoma kako drevo odpelje, če predstavlja oviro za prehod? Kot sem že rekel, polno jih leži vsevprek, pa to sanitarcev nič ne moti. Kako je torej s tem početjem? Deluje mi kot brezobzirno nasilje nad javnim mnenjem in že prav dragoceno naravo. Le kje so tisti, ki se nonstop oklicujejo za skrbnike za človekovo dobro, za ohranitev zelene narave, za okolje, za spoštovanje javnega mnenja …

Nerazumljivo se mi zdi tudi indiferentno ravnanje občine. Da je taka rabota šla mimo vseh odločevalcev v mestu, je najmanj zelo velika malomarnost, če ne kar totalna neodgovornost.

Herman Graber, Ljubljana