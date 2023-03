V Medvodah v pričakovanju služnostnih pravic za gradnjo

V občini Medvode se pripravljajo na začetek gradnje fekalne kanalizacije in obnove vodovoda v naseljih Valburga in Hraše. Pred izvedbo obsežnega projekta morajo pridobiti še podpise slabe polovice pogodb lastnikov zasebnih zemljišč, ki so osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.