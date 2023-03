Sporni zakonski pogoj: Koliko slovenščine naj znajo tujci

Pogoj znanja slovenskega jezika za tuje delavce in njihove družine bo danes zaznamoval delo parlamenta. V Levici zakonu nasprotujejo, ogorčena je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Restriktivni jezikovni ukrepi vodijo v razdore družin in deportacije. Govorili smo z delavcem iz Bosne, ki pri najboljši volji pogojev ne more izpolniti.