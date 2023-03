Planica, Planica, snežena kraljica!

»Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih prihodnji teden v Planici pričakujejo pravo planiško vzdušje.« Tako je včeraj s tiskovne konference organizatorjev planiških poletov poročala Slovenska tiskovna agencija. Naj ponovimo. Pravo vzdušje. Planiško vzdušje. Torej ne tistega izpred nekaj tednov, ko je v Planici potekalo svetovno prvenstvo. Naj dodamo, da so organizatorji enega in drugega dogodka bolj ali manj isti. Če potegnemo še eno logično vzporednico, so potem ti ljudje končno priznali, da tisto vzdušje konec februarja ni bilo pravo. Planiško. Ker pravo planiško bo šele prihodnji teden, kajne. Koliko vstopnic za polete v Planici so že prodali, niso povedali. Kot tudi ničesar o nemških, norveških in poljskih gostih, ki jih ne bo zaradi nogometa in vojne v Ukrajini. Smo pa pokukali na spletno stran, ki vstopnice prodaja. Še so na voljo. Ja, vemo. Cena vas zanima. Od 35 do 190 evrov. Zdaj pa vsi v en glas zapojmo: »Planica, Planica, snežena kraljica. Le kdo je ne pozna …« x